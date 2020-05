Google kupi sprzęt dla pracujących zdalnie

Szef koncernu Google Sundar Pichai poinformował na blogu firmy, że wszyscy zatrudnieni pracujący zdalnie, otrzymają 1 tys. dolarów, lub odpowiednik tej sumy w walucie obowiązującej w ich państwie, na zakup potrzebnego sprzętu i wyposażenia biurowego.

W komunikacie do pracowników Pichai napisał, że spodziewa się, że większość osób zatrudnionych w koncernie zdecyduje się pracować do końca roku zdalnie. Żeby im to ułatwić, firma postanowiła przekazać im dodatek w wysokości 1 tys. dolarów lub odpowiednik tej sumy na zakup potrzebnego wyposażenia, w tym np. mebli biurowych.

Szef koncernu dodał również, że Google zgodnie z planem zamierza stopniowo zacząć otwierać swoje biura od 6 lipca, Wrócą do nich w pierwszej kolejności ci pracownicy, których charakter obowiązków wyklucza pracę zdalną oraz wszystkie osoby, które wyrażą chęć powrotu do biura. Kierownictwo firmy spodziewa się, że latem do pracy w siedzibie firmy wróci ok. 10 proc. zatrudnionych, którzy pracować będą w systemie zmianowym. We wrześniu liczba ta powinna wzrosnąć do 30 proc. Jak podkreślił Sundar Pichai, we wszystkich biurach firmy wprowadzone zostaną dodatkowe środki ochronne.

Podobnie jak większość firm, Google przeszedł na system pracy zdalnej jeszcze w marcu w związku z pandemią Covid-19. Na początku miesiąca koncern poinformował, że te osoby, które wolą pracować z domu, będą mogły kontynuować taką formę pracy do końca roku. Z kolei ci pracownicy, którzy potrzebni będą na miejscu, zostaną o tym poinformowani przez swoich przełożonych do 10 czerwca br.

Zarządzane przez Jacka Dorsey'a firmy Twitter i Square zapowiedziały, że umożliwią podwładnym przejście na pracę zdalną już na stałe. Podobny komunikat wydał też Facebook, ale poinformował, że może to się wiązać z obniżką pensji pracownika.