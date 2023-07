Google musi zapłacić ogromną karę za usuwanie rosyjskiej propagandy

Sąd Arbitrażowy dla Moskwy podtrzymał grzywnę, jaką na Google nałożyła Federalna Służba Antymonopolowa. 2 mld rubli to kara za usuwanie z hostingu wideo YouTube rosyjskiej propagandy.

W lutym 2022 roku rosyjska Federalna Służba Antymonopolowa stwierdziła, że ​​zasady związane z „tworzeniem, zawieszaniem, blokowaniem kont i dostępem do treści użytkowników na YouTube są nieprzejrzyste, stronnicze i nieprzewidywalne”. Urząd nałożył na Google grzywnę obrotową w wysokości ponad 2 miliardów rubli (około 90 mln zł).

Amerykańska firma próbowała odwołać się od decyzji, ale IX Arbitrażowy Sąd Apelacyjny uznał legalność wcześniejszej decyzji.

W rzeczywistości Rosjanie ukarali Google za usuwanie z hostingu filmów z rosyjska propagandą. Amerykański koncern jest właścicielem serwisu YouTube, który po ataku Rosji na Ukrainę zaczął usuwać propagandowe materiały ze swoich serwerów.

Chodziło m.in. o filmy popierające agresję, czy sugerujące że Ukraina to kraj faszystowski.

Rosyjskie władze domagały się także blokowania niektórych zachodnich filmów, godzących według Moskwy w dobre imię Rosji i rosyjskich władz. Ze względu na popularność portalu filmy o faktycznych powodach agresji i ludobójstwie, do jakiego dochodziło na Ukrainie, docierały do wielu Rosjan, co także nie podobało się Kremlowi.