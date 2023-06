Google na celowniku Komisji Europejskiej. Chodzi o biznes reklamowy

Komisja Europejska oskarża amerykańskiego giganta technologicznego o stosowanie praktyk monopolowych w swoim biznesie reklamowym. Może to zmusić Google do sprzedania jego części.

Według Komisji Europejskiej Google w sposób niesprawiedliwy wykorzystuje swoją dominującą rolę na rynku reklam internetowych, osłabiając w ten sposób konkurencję. Wykorzystuje do tego takie narzędzia jak bannery reklamowe umieszczane na stronach mediów. Szkodzi w ten sposób zarówno interesom samych reklamodawców, jak i właścicielom stron, na których pojawiają się reklamy.

- Jedynie częściowa sprzedaż udziałów w biznesie reklamowym przez Google'a mogłaby przywrócić zasady uczciwej konkurencji na rynku reklam - podała Komisja Europejska.

Google nie zgadza się z oskarżeniami Komisji Europejskiej i zapowiada reakcję

Zmuszenie Google'a do sprzedaży części swoich udziałów byłoby pierwszym takim przypadkiem. Wcześniej Unia ukarała już koncern grzywną opiewającą na miliardy euro za łamanie przepisów antymonopolowych.

Google nie zgadza się z opinią Komisji i poinformował, że zamierza na nią odpowiednio zareagować.

- Komisja skupia się zaledwie na wąskim aspekcie biznesu reklamowego i nie jest to nowość - powiedział Dan Taylor, wiceprezes koncernu ds. globalnej reklamy.

Jednak unijni urzędnicy podkreślają, że rzadko posuwają się do zmuszania firm do zbycia swojego kapitału, ale w tym przypadku dochodzi do nadużywania dominującej pozycji na rynku ze strony amerykańskiego giganta.

W USA gigant technologiczny również ma problemy z prawem

Także amerykański Departament Sprawiedliwości w styczniu tego roku ogłosił, że zamierza pozwać Google'a za podobne praktyki, które zarzuca mu teraz UE. Chodziło o działania koncernu zmierzające do zdobycia monopolu nad rynkiem cyfrowym i technologicznym.

Reklamy internetowe są dla Google'a największym źródłem przychodów, bo w zeszłym roku stanowiły aż 79 proc. z nich, stąd, jeśli Komisja Europejska zmusi giganta do sprzedaży części swojego biznesu, będzie to potężne uderzenie.

W zeszłym roku firma zarobiła łącznie 224,5 miliarda dolarów na wszystkich swoich usługach właczając w to Gmaila, Google Play, Google Maps, YouTube adverts, Google Ad Manager, AdMob i AdSense.