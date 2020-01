Google: nowy model AI pozwoli na bardzo szybkie prognozowanie pogody

Amerykański koncern technologiczny Google zaprezentował wykorzystujący sztuczną inteligencję program do szybkiego tworzenia krótkoterminowych prognoz pogody - podał serwis The Verge. Według naukowców będzie to niezbędne do skutecznego dostosowania się do zmian klimatu.

Przewidywanie pogody jest niezwykle trudne, ale w ostatnich latach eksperci uznali, że uczenie maszynowe może znacznie usprawnić ten proces - przypomniał serwis. W prace nad tego rodzaju technologią zaangażował się również Google, publikując na swoim blogu nowe badania, według których możliwe jest "niemal natychmiastowe" generowanie prognoz pogody.

Prace prowadzone przez koncern technologiczny są na wczesnym etapie i nie zostały jeszcze zintegrowane z żadnymi komercyjnymi systemami przewidywania pogody, ale wczesne wyniki wyglądają obiecująco - zapewniają autorzy badania. Naukowcy Google'a opisali, w jaki sposób już po kilkuminutowych obliczeniach byli w stanie, z rozdzielczością przestrzenną rzędu 1 km, wygenerować trafną prognozę opadów deszczu na sześć godzin przed ich wystąpieniem.

Jest to znaczny postęp wobec istniejących technik, które, choć dostarczają długoterminowych i bardziej złożonych prognoz, potrzebują na ich opracowanie nawet kilku godzin - zauważył serwis.

Naukowcy twierdzą, że szybkie prognozy to "narzędzie niezbędne, by skutecznie dostosować się do zmian klimatu, szczególnie w ekstremalnych warunkach pogodowych". Jak podkreślili, w świecie coraz bardziej zdominowanym przez nieprzewidywalne wzorce pogodowe, krótkoterminowe prognozy będą miały kluczowe znaczenie dla "zarządzania kryzysem oraz zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych i strat materialnych".

Największą przewagą Google'a nad tradycyjnymi technikami prognozowania jest właśnie szybkość. Naukowcy porównali swoją pracę do dwóch istniejących metod: prognozowania metodą przepływu optycznego (OF), gdzie obserwuje się m.in. ruch chmur, oraz tworzenie modeli symulacyjnych na szczegółowych danych.

Jak wskazał Verge, problem ze starszymi metodami polega na tym, że wymagają one dużych mocy obliczeniowych. Na przykład symulacje prowadzone każdego dnia przez amerykańskie agencje federalne w celu przewidywania pogody wymagają przetwarzania do 100 terabajtów danych pozyskiwanych przez stacje pogodowe i wielogodzinnej pracy na kosztownych superkomputerach.

Rozwiązanie zaproponowane przez Google'a generuje wyniki w ciągu minut, ponieważ nie tworzy złożonych systemów pogodowych, a proste prognozy oparte na danych z radarów. Według naukowców ich model, mimo korzystania z tych samych danych, pozwolił na generowanie prognoz bardziej trafnych niż istniejące już techniki.

Prace nad trenowaniem sztucznej inteligencji do prognozowania pogody prowadzą również firma informatyczna IBM i koncern biotechnologiczny Monsanto.