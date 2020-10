Google opóźni w Indiach pobieranie prowizji w Play Store do kwietnia 2022 r.

Po protestach ze strony deweloperów koncern Google zdecydował się przesunąć na kwiecień 2022 r. wprowadzenie w Indiach 30-proc. prowizji od transakcji w Sklepie Play. Protestowało przeciwko temu blisko 150 indyjskich start-upów, grożąc uruchomieniem własnej platformy.

Koncern z Mountain View poinformował w poniedziałek, że przesunie w Indiach wprowadzenie 30-proc. prowizji od transakcji w aplikacji Play Store z września 2021 r. na kwiecień 2022 r. Ma to dać twórcom programów więcej czasu na przygotowanie się do zmian. To reakcja na protesty, z jakimi spotkało się ogłoszenie planów Google'a.

"Zamierzamy spotkać się z największymi start-upami w Indiach, żeby wysłuchać ich obaw. Zorganizujemy również warsztaty dotyczące polityki Sklepu Play. Mamy nadzieję, że dzięki temu uda nam się wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Wydłużamy także czas na dostosowanie się programistów do systemu billingowego Google Play - wszystkie aplikacje, które w tej chwili korzystają z innego systemu opłat, do 31 marca 2022 r. będą musiały przyjąć nasz system płatnościowy" - przekazała w oświadczeniu Purnima Kochikar, dyrektorka ds. rozwoju biznesowego gier i aplikacji w Google Play.

Ubiegłotygodniowa zapowiedź koncernu odnośnie wprowadzenia dodatkowych opłat w Play Store odbiła się szerokim echem wśród indyjskich przedsiębiorców. 150 start-upów - w tym największe w kraju, jak platforma płatności online Paytm czy serwis społecznościowy ShareChat - zawiązało nieformalną koalicję, żeby wyrazić sprzeciw przeciwko polityce koncernu i zagrozić stworzeniem alternatywnego sklepu z aplikacjami. Ponad 50 firm miało także w sobotę wziąć udział w rozmowie online z indyjskim ministerstwem elektroniki i technologii informacyjnych. Indyjscy przedsiębiorcy zarzucili dostawcy systemu operacyjnego Android nieuczciwe praktyki handlowe i wykorzystywanie dominującej pozycji na rynku.

Indie są dla Google'a drugim pod względem wielkości rynkiem na świecie. Zgodnie z szacunkami firmy badawczej Counterpoint 99 proc. mieszkańców tego kraju korzysta z urządzeń z Androidem.