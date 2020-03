Google opracował czujnik analizujący ruchy gracza podczas meczu

Google opracował inteligentny czujnik, analizujący ruchy gracza podczas meczu piłkarskiego, jak np. siła kopnięcia czy tempo biegu; i przekazujący dane o aktywności użytkownika do aplikacji mobilnej FIFA Mobile. Czujnik jest instalowany we wkładkach do butów.

Jacquard to eksperymentalny projekt po raz pierwszy ogłoszony przez Google'a na konferencji deweloperów w 2015 r. Stworzony w ramach projektu czujnik o nazwie Tag najpierw został wykorzystany w branży odzieżowej i w 2017 r. przetestowany na kurtkach jeansowych marki Levi's. Czujnik umieszczony został w rękawie kurtki i jego rolą było przełożenie ruchów użytkownika na konkretne działania na smartfonie. Przez dotknięcie rękawa użytkownik był w stanie np. zmienić muzykę w telefonie, bez konieczności wyjmowania urządzenia. Projekt opracowano głównie z myślą o rowerzystach lub motocyklistach, którzy podczas jazdy nie mogą korzystać z telefonu.

Teraz Google znalazł dla czujnika nowe zastosowanie, czyli badanie ruchów użytkownika podczas aktywności sportowej. Póki co Tag został przystosowany do automatycznego, w czasie rzeczywistym, analizowania ruchów graczy podczas meczy w piłkę nożną. Czujnik instalowany jest we wkładkach do butów i zapisuje typowe ruchy graczy, takie jak siła kopnięć, tempo biegu, przyspieszanie czy też hamowanie na murawie.

Dane dot. aktywności użytkowników przekazywane są do aplikacji mobilnej FIFA Mobile. Mogą więc posłużyć użytkownikowi nie tylko do poprawienia swojej wydajności w świecie rzeczywistym, ale i do polepszenia skuteczności działania wirtualnej drużyny gracza.

Tag sprzedawany jest z wkładkami do butów o nazwie GMR, produkowanych przez markę Adidas. Koszt wkładek to ok. 40 dolarów, zawierają one jeden czujnik i można je włożyć do każdego buta sportowego.