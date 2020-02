Google rezygnuje z inwestycji w największą farmę wiatrową w Afryce

Google zrezygnował z planów zakupu 12.5 proc. udziałów w największej farmie wiatrowej w Afryce. Powodem były opóźnienia w realizacji projektu - podała Agencja Reutera.

Jak poinformował w poniedziałek duński producent turbin wiatrowych Vestas, współudziałowiec farmy, Google wycofał się z planowanego odkupienia od niego pakietu 12.5 udziałów w farmie wiatrowej Lake Turkana w Kenii.

Lake Turkana to największa farma wiatrowa w Afryce i największa prywatna inwestycja w Kenii. Zajmuje powierzchnię 160 km kw. i składa się z 365 turbin wiatrowych, które łącznie wytwarzają moc ponad 310 MW. To wystarcza na dostarczenie energii do 1 mln domów.

Inwestycja została ukończona w styczniu 2017 r., wtedy też Google zdecydowało się na zakup pakietu akcji od Vestas. Jednak z powodu opóźnień w projekcie linia przesyłowa, odprowadzająca energię została ukończona dopiero w lipcu ubiegłego roku.

Z tego powodu Google jeszcze w 2019 r. anulował umowę z Vestas. Duńska firma ogłosiła to jednak oficjalnie dopiero w poniedziałek.

Jak powiedział rzecznik Vestas Reutersowi, firma prowadzi już rozmowy z innymi potencjalnymi inwestorami.

Google nie chciało komentować sprawy.