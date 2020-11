Google rezygnuje z nieograniczonej przestrzeni do przechowywania zdjęć w usłudze Photos - informuje serwis Ars Technica. Możliwość nielimitowanego przechowywania zdjęć w kompresji do wysokiej jakości w chmurze skończy się w czerwcu 2021 r.

Usługa Google Photos do tej pory pozwalała na przechowywanie zdjęć w nieograniczonej liczbie w formacie skompresowanym do tzw. wysokiej jakości, której górną granicą jest rozdzielczość 16 megapikseli dla zdjęć i 1080p dla filmów wideo.

Użytkownicy, którzy w chmurze Google'a przechowują pliki lepszej jakości, mają do dyspozycji bezpłatne 15GB przestrzeni dyskowej i muszą liczyć się z tym, że każda fotografia bez kompresji będzie zmniejszała zasób wolnej przestrzeni.

Według wiceprezesa Google ds. usługi Photos Shimrita Ben-Yaira zmiany obejmą jedynie nowe zdjęcia - te, które do usługi Google Photos trafią do czerwca 2021 roku, nie będą wliczały się do nowego sposobu zarządzania przestrzenią.

Możliwość bezpłatnego przechowywania nieograniczonej liczby zdjęć w usłudze Photos zachowają użytkownicy telefonów Google Pixel - jednakże tylko dla zdjęć skompresowanych do wysokiej jakości.