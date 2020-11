Google testuje szyfrowanie końcowe w wiadomościach na Androidzie - informuje serwis Ars Technica. Zwiększony dzięki temu poziom bezpieczeństwa będzie obejmował wiadomości w standardzie Rich Communication Service promowanym przez koncern jako alternatywa dla SMS-ów.

Standard Rich Communication Service (RCS) pozwala na wzbogacenie wiadomości przesyłanych na telefonach komórkowych z systemem Android w stosunku do tego, na co pozwala format SMS. RCS umożliwia m.in. obsługę informowania w czasie rzeczywistym o tym, czy odbiorca wiadomości zaczął pisać odpowiedź na nią, a także sprawniejsze zarządzanie przesyłaniem multimediów w różnych formatach. RCS obsługuje również przesyłanie wiadomości w ramach połączenia z internetem przez sieć bezprzewodową Wi-Fi bez konieczności wykorzystywania transmisji danych z pakietu dostępnego w ramach abonamentu telefonicznego, a także umożliwia prowadzenie rozmów grupowych.

Ars Technica przypomina, że do tej pory zainteresowanie wdrożeniem RCS jako protokołu do obsługi wiadomości było na rynku dość ograniczone, przez co Google nie rozwijało tej usługi prężnie. W tym tygodniu jednak koncern ogłosił, że ukończył prace nad udostępnieniem Rich Communication Service użytkownikom Androida na całym świecie, w związku z czym rozpoczyna działania zmierzające do ulepszania tej usługi - częścią z tych działań ma być właśnie wprowadzenie szyfrowania końcowego.

Szyfrowanie końcowe pomaga zabezpieczyć komunikację elektroniczną przed przechwyceniem jej treści przez strony trzecie, np. organy państwa czy hakerów. Obecnie rozwiązanie to jest stosowane przez komunikatory internetowe takie jak Signal, Telegram czy systemowe oprogramowanie iMessage dostępne na urządzeniach produkcji Apple'a, a korzystanie z niego zalecane jest m.in. osobom podwyższonego ryzyka z sektora polityki czy biznesu, jak również dziennikarzom oraz aktywistom działającym na rzecz ochrony praw człowieka.