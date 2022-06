Google trafił pod lupę niemieckiej policji do spraw konkurencji

Amerykańska grupa Alphabet - spółka macierzysta wobec Google jest obiektem wstępnego dochodzenia prowadzonego w Niemczech przez Federalny Urząd do spraw Konkurencji. Sprawa dotyczy możliwych praktyk ograniczających w serwisie Google Maps łączenia usług z innymi dostawcami map i opracowań graficznych.

W 2021 roku w Niemczech wprowadzono w życie przepisy, które pozwoliły na powołanie specjalnego rodzaju urzędników państwowych, mających status państwowych policjantów zwalczających nielegalne praktyki antykonkurencyjne. Dodatkowo Federalny Urząd do spraw Konkurencji otrzymał możliwość prowadzenia specjalnego rejestru podmiotów gospodarczych, które mają dominującą pozycję na rynku niemieckim.

Na listę do tej pory zostały wpisane między innymi: Alphabet - spółka macierzysta wobec Google'a oraz Meta - pełniąca podobną funkcję w stosunku do Facebooka. Następne spółki w kolejce to Amazon i Apple.

Posiadając szerokie uprawnienia kontrolne aktualnie wszczęto postępowanie przeciw spółkom Alphabet i Google Germany w sprawie możliwych praktyk ograniczających konkurencję na szkodę innych, alternatywnych serwisów mapowych na swojej ogólnodostępnej platformie Google Maps.

- Chodzi o niemożność łączenia usługi oferowanej klientom przez Google z mapami i opracowaniami graficznymi przygotowanymi przez inne podmioty. Powstaje, w związku z tym ryzyko utrudniania konkurencji w dostępie do tych serwisów - czytamy w komunikacie Federalnego Urzędu do spraw Konkurencji.

Niebawem zostaną przesłuchani klienci i przedstawiciele konkurencyjnych wobec Google'a firm i dopiero wówczas zostanie podjęta ewentualna decyzja o wdrożeniu pełnej procedury dotyczącej naruszania zasad konkurencji.

- Google, jako firma zajmująca dominującą pozycję na rynkach, podlega wzmożonej kontroli pod kątem potencjalnych nadużyć - skomentował prezes Google Germany Andreas Mundt.