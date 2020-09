Google udostępniło nową wersję systemu Android 11, która oprócz telefonów z serii Pixel trafi w pierwszej kolejności na telefony takich marek jak OnePlus, Xiaomi, Oppo i RealMe - informuje serwis internetowy BBC.

Nowa wersja Androida oferuje użytkownikom zwiększenie kontroli nad prywatnością podczas korzystania z telefonu. Po aktualizacji będą oni mogli decydować o jednorazowym przydzielaniu aplikacjom dostępu do mikrofonu i kamery urządzenia, nie będą zaś musieli - jak do tej pory - wyrażać zgody na dostęp do nich bezterminowo. Uprawnienia nagrywania głosu i rejestrowania obrazu wybranym programom, z których korzysta się rzadko, będzie można odebrać.

Cytowany przez BBC ekspert z branży sprzętu elektronicznego Chris Hall komentuje, że "użytkownicy często przydzielają dostęp (do mikrofonu czy kamery telefonu - PAP) bez namysłu nad tym, co robią, gdyż klikają zgodę na wszystkie uprawnienia dostępowe dla aplikacji, które mogą w ten sposób robić, co chcą. Wbudowanie (w system Android - PAP) mechanizmu jednorazowego przyznawania dostępu do uprawnień to istotna zmiana, szczególnie po doniesieniach o procederze nieuprawnionego uzyskiwania dostępu do rejestracji dźwięku i obrazu, z czego pokrzywdzeni użytkownicy nawet nie zdawali sobie sprawy".

Android 11 zawiera również usprawnienia mające pozwalać użytkownikom lepiej zarządzać urządzeniami tzw. internetu rzeczy (IoT) z poziomu telefonu, a także funkcję porządkującą powiadomienia z aplikacji do komunikacji, takich jak Messenger, Twitter, WhatsApp, Slack czy Telegram. Po aktualizacji systemu użytkownicy będą mogli nadawać priorytet wiadomościom od wybranych nadawców oraz odpisywać na wiadomości z poziomu nakładki na ekranie, bez konieczności przełączania się pomiędzy poszczególnymi aplikacjami.

Znaczącą zmianą jest udostępnienie użytkownikom Androida możliwości nagrywania tego, co dzieje się na ekranie telefonu bez konieczności instalacji zewnętrznej aplikacji. Do tej pory funkcja ta była dostępna wyłącznie na telefonach z systemem iOS Apple'a.