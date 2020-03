Google: w 2019 r. Play Protect zapobiegł 1,9 mld instalacji złośliwego oprogramowania

W 2019 roku Play Protect zapobiegł 1,9 mld instalacji złośliwego oprogramowania na telefonach użytkowników Androida - poinformował koncern Google na swoim blogu firmowym. Obecnie mechanizm ten chroni około 2,5 mld urządzeń na całym świecie.

Mechanizm Play Protect jest wbudowany w Androida i codziennie skanuje aplikacje zainstalowane na smartfonach w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania, które może zostać w nie wstrzyknięte przez hakerów.

W ubiegłym roku twórcy Play Protect wielokrotnie ulepszali działanie tej funkcji ochronnej Androida, m.in. umożliwiając skanowanie telefonów w poszukiwaniu różnych wariantów już rozpoznanego przez ekspertów złośliwego oprogramowania.

W zeszłym roku Play Protect zaczął również ostrzegać użytkowników przed instalacją oprogramowania, które zostało zaprojektowane dla starszych wersji systemu Android, a w związku z tym nie korzysta z najnowszych usprawnień w ochronie prywatności i cyberbezpieczeństwa, jakie oferują aktualne wersje systemu. Ostrzeżenia Play Protect pozwalają użytkownikom świadomie podjąć decyzję o instalacji aplikacji dla starszej wersji systemu - przypomnieli eksperci Google'a na swoim blogu.

2019 rok to również uzupełnienie mechanizmu ochronnego o możliwość przesyłania przez użytkowników Androida aplikacji nieznanych dla Play Protect do analizy pod kątem występowania złośliwego kodu. Ma to pomóc w ochronie całego ekosystemu Androida, który wraz z coraz powszechniejszą dostępnością telefonów komórkowych z tym systemem rozwija się bardzo szybko - poinformowała firma, która podkreśliła jednocześnie, iż krajobraz zagrożeń dla użytkowników urządzeń mobilnych ulega ciągłym zmianom.