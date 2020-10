Google w ciągu kolejnych trzech lat wyda miliard dolarów na treści od wydawców

Google wyda miliard dolarów na treści pochodzące od zewnętrznych wydawców w ciągu kolejnych trzech lat - zapowiedziała firma, ogłaszając najnowsze decyzje zmierzające do załagodzenia sporu wokół zarzutów o dominację koncernu w segmencie treści informacyjnych.

Jak podaje agencja Associated Press, Google podpisało umowy o współpracy w ramach programu partnerskiego obejmującego dystrybucję treści informacyjnych z niemal dwustoma wydawcami prasowymi: w Niemczech, Brazylii, Argentynie, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Australii.

"To zobowiązanie finansowe - do tej pory największe z naszej strony - przełoży się na wynagrodzenie dla wydawców za tworzenie i udostępnianie wysokojakościowych treści dla różnych kanałów dystrybucji informacji online" - napisał na blogu firmowym Google'a szef koncernu Sundar Pichai.

W związku z zawarciem umów z wydawcami, w czwartek w Brazylii i Niemczech ruszyła usługa Google News Showcase. Pozwala ona użytkownikom na przeglądanie informacji w formie paneli redagowanych przez wydawców, co umożliwia m.in. śledzenie wydarzeń w formie osi czasu. News Showcase pojawi się w pierwszej kolejności na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym Android (Google), a później także tych z systemem iOS (Apple). Ostatecznie trafi do zakładek Google Discover i do wyszukiwarki.

Pichai zapowiedział, że koncern pracuje nad udostępnieniem kolejnych funkcjonalności, takich jak briefingi audio i wideo. Google planuje również rozszerzyć swój program współpracy z wydawcami na inne kraje, w tym Indie, Belgię oraz Niderlandy.

Fundusze przeznaczone na finansowanie dostępu do treści będą opierały się na wykorzystaniu modelu licencjonowania materiałów informacyjnych opracowanego przez Google w czerwcu tego roku. AP zwraca uwagę, że to jedno z działań koncernu zmierzających do załagodzenia konfliktu z branżą wydawniczą, która chce, aby tak Google, jak i Facebook płaciły za pochodzące od zewnętrznych wydawców treści agregowane w ich usługach informacyjnych.

Rada Wydawców Europejskich oceniła, że zapowiedź Google'a o przeznaczeniu miliarda dolarów na zapłatę za treści informacyjne to próba oddalenia konieczności sformowania prawa regulującego te kwestię oraz niezbędnych do tego działań na poziomie rządów krajowych. Do RWE należy m.in. koncern Axel Springer oraz należący do Ruperta Murdocha brytyjski gigant medialny News Corporation. Obie firmy od wielu lat toczą z firmami technologicznymi walkę, której celem jest zobowiązanie ich do płacenia za treści od zewnętrznych wydawców pojawiające się na ich platformach.