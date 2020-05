Google: w kwietniu kolejny wzrost cyberataków wykorzystujących koronawirusa

W kwietniu zespół analityki zagrożeń firmy Google odnotował kolejny wzrost cyberataków wykorzystujących tematykę koronawirusa i poczucie zagrożenia wywołane przez pandemię. W ciągu miesiąca koncern wysłał ponad 1,7 tys. ostrzeżeń o atakach do użytkowników.

Zdaniem specjalistów z zespołu bezpieczeństwa Google'a cyberataki te są często sponsorowane przez państwa. Cyberprzestępcy działający na zlecenie rządów stosują m.in. techniki phishingu, które mają na celu oszukać ofiarę i skłonić ją do przekazania swoich danych do logowania w usługach cyfrowych po to, by zleceniodawca mógł uzyskać dostęp np. do treści korespondencji elektronicznej atakowanej osoby.

Wiele firm wykonujących cyberataki na zlecenie według Google'a zlokalizowanych jest w Indiach. Osoby działające w ramach tych struktur bardzo często zakładają fałszywe konta w usłudze poczty elektronicznej Gmail i podszywają się pod przedstawicieli m.in. Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) po to, by rozsyłać fałszywą korespondencję do ofiar związanych np. z sektorem finansowym, branżą opieki zdrowotnej czy usługami. Ataki prowadzone w ten sposób w kwietniu były ukierunkowane m.in. na Stany Zjednoczone, Słowenię, Kanadę, Indie, Bahrain, Cypr i Wielką Brytanię.

Google poinformowało, że miniony miesiąc przyniósł kolejne obserwacje cyberataków wymierzonych w przedstawicieli instytucji medycznych z całego świata, w tym WHO.