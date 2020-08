Google w sierpniu zacznie wygaszanie usługi Muzyka Play

Google poinformował, że pod koniec sierpnia zacznie wygaszać Muzykę Play pozwalającą na strumieniowanie muzyki, usługa zostanie całkowicie wyłączona pod koniec roku. Użytkownicy będą mogli przenieść swoje biblioteki do nowszej aplikacji, czyli YouTube Music.

Amerykański koncern zapowiedział, że od sierpnia rozpocznie stopniowe wygaszanie usługi Muzyka Play, a w grudniu aplikacja zostanie całkowicie zdezaktywowana. Usługa będzie wyłączana etapami: od końca sierpnia użytkownicy nie będą już mogli ściągać ani wrzucać muzyki za pomocą Music Managera, zamknięte zostaną też wszystkie zamówienia oraz wcześniej dokonane transakcje. We wrześniu usługa zostanie wyłączona w Nowej Zelandii i Południowej Afryce, w październiku - na całym świecie. Zawieszona zostanie również zarówno aplikacja, jak i strona Muzyka Google, zaś w grudniu wykasowane zostaną wszystkie biblioteki.

Koncern zapewnia jednak, że zanim to nastąpi, użytkownicy będą mieli wystarczająco dużo czasu, żeby przenieść swoją bibliotekę, w tym m.in. playlisty i zachowane albumy, z Muzyka Play do nowszej aplikacji YouTube Music. Żeby tego dokonać, wystarczy wejść do aplikacji YouTube Music lub na jej stronę i rozpocząć proces transferu.

Google zaznacza, że o planach rozpoczęcia wygaszania Muzyki Play poinformował internautów co najmniej pięć miesięcy temu, od tego pory użytkownicy otrzymują też regularne powiadomienia o tym, że aplikacja zostanie z końcem roku wyłączona.

Usługa Muzyka Play została uruchomiona w 2011 r. i umożliwiała użytkownikom bezpłatne strumieniowanie muzyki, a także dostęp do streamingu stacji radiowych i podcastów. Koncern postanowił jednak zaprzestać rozwijania funkcjonalności i zainwestować w nowocześniejszą aplikację YouTube Music. O tym, że YouTube Music ma wchłonąć Muzykę Play mówiło się już od 2018 r. Nowa aplikacja dostępna jest dla subskrybentów.