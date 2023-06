Google wygrywa przed sądem. Chodzi o kradzież milionów tekstów

Sąd Najwyższy ostatecznie odrzucił pozew oskarżający Google o kradzież milionów tekstów piosenek.

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych odmówił wznowienia procesu wytoczonego przez serwis muzyczny Genius Media Group w 2019 r., w którym oskarżył on Google o kradzież milionów tekstów piosenek. Jak informuje Bloomberg, sędziowie pozostawili w mocy orzeczenie, które odrzuciło pozew.

Chodzi o opisy wyników wyszukiwań w Google. Gdy wpisujemy tytuł piosenki, wyszukiwarka wyświetla użytkownikom skrócony opis, który w przypadku utworów muzycznych zawiera także fragment tekstu.

Genius Media Group od czterech lat usiłuje udowodnić, że Google jest winny znaczącego zmniejszenia ruchu na jego stronie, kopiując bez stosownych uprawnień teksty piosenek z bazy Geniusa do wyników wyszukiwania. Dzięki temu użytkownicy wyszukiwarki od razu mają przed oczami cały tekst utworu i nie muszą przechodzić na stronę, z której pochodzi.

Genius twierdził, że Google pobierając teksty piosenek i podnosząc je w wynikach wyszukiwania bez podania źródła, powoduje miliony dolarów strat dla tego serwisu. Aby udowodnić swoją rację, Genius jako dowód zaprezentował tajny kod zawierającego słowo "red-handed", co można przetłumaczyć jako „złapany na gorącym uczynku”. Jego pojawienie się w opisach Google miało udowodnić, że gigant z Mountain View kradnie teksty Geniusa.

Sąd niższej instancji stwierdził jednak, że Genius nie posiada żadnych praw autorskich do tekstów zamieszczanych na swojej stronie - zamiast tego są one w posiadaniu autorów piosenek i wydawców i odrzucił pozew. Teraz Sąd Najwyższy podzielił tę opinię.

To kolejna wygrana Google przed Sądem Najwyższym. Koncern na początku tego roku wygrał również bitwę o to, czy jego platforma YouTube może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za hosting filmów terrorystycznych.