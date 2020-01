Google zamieni się w lektora stron internetowych

Google zapowiada, że wkrótce jego asystent głosowy będzie w stanie przeczytać użytkownikowi treści publikowane na stronach internetowych. Amerykański koncern technologiczny ogłosił to podczas tegorocznych targów Consumer Electronics Show (CES) w Las Vegas.

Jak wskazała firma, rozwiązanie ułatwi dostęp do publikowanych w sieci treści osobom niewidomym i niedowidzącym. Ponadto asystent będzie w stanie także przetłumaczyć materiał z 42 języków.

Usługa ma zostać udostępniona jeszcze w 2020 roku. Będą z niej mogli skorzystać jednak wyłącznie właściciele urządzeń z systemem operacyjnym Android. Jak wskazało CNBC, aby aktywować funkcję użytkownik będzie musiał włączyć przeglądarkę Chrome i wydać komendę "Hej Google, przeczytaj to" ("Hey Google, read it" lub "Hej Google, przeczytaj tę stronę" ("Hey Google, read this page").

Jak zauważył serwis, Asystent Google'a mimo wprowadzanych ulepszeń wciąż nie naśladuje ludzkiego głosu w sposób idealny, ale można już usłyszeć poprawę.

Google poinformował, że pracuje również nad wdrożeniem "możliwości automatycznego przewijania i podkreślania tekstu", aby użytkownik mógł widzieć, który fragment jest obecnie czytany. Jednak według opinii CNBC, nie zanosi się na to, by rozwiązanie było gotowe do czasu premiery funkcji czytania treści.