Google zapłaci milionowe grzywny

Rosyjski sąd poinformował, że nałożył na Google trzy oddzielne grzywny w łącznej wysokości 6 milionów rubli (81 810 USD) za nieusunięcie treści, które Moskwa uznała za nielegalne.

Agencja Reuters zauważa, że wtorkowe kary są wynikiem szerszego sporu między Moskwą a Google. Rosyjski organ ds. regulacji komunikacji internetowej ostrzegł w poniedziałek, że Moskwa może ostatecznie spowolnić działania amerykańskiego giganta, jeśli zabronione treści nie zostaną usunięte.

Moskwa już zarządziła karne spowolnienie działań w Rosji portalu społecznościowego Twitter za nieusuwanie zakazanych treści, co miało być jednym z kroków w kierunku wzmacniania rosyjskiej "internetowej suwerenności".

Google został przez rosyjski sąd uznany winnym popełnienia trzech przestępstw administracyjnych i musi zapłacić 2 miliony rubli za każde z nich. Zarzuty dotyczą postów, które według sędziów zachęcały nieletnich do przyłączenia się do mających miejsce w styczniu protestów, gdy ludzie w całej Rosji wyszli na ulice, by wesprzeć kremlowskiego krytyka Aleksieja Nawalnego po tym, jak został zatrzymany.

Rosyjski sąd ma także rozpatrzyć osiem doniesień dotyczących Facebooka, które mogą skutkować całkowitą grzywną w wysokości do 32 milionów rubli - podała agencja informacyjna Interfax.

W kwietniu sąd w Rosji nałożył na Twittera trzy oddzielne grzywny w łącznej wysokości 8,9 miliona rubli, także w związku z oskarżeniami, że nie usunął zakazanych treści. Za podobne wykroczenia ukarany grzywną został w tym roku także TikTok.