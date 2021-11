GOPR otrzymało od programistów z Gliwic platformę e-learningową

Platformę e-learningową Akademia Ratownika oraz odświeżony portal internetowy GOPR otrzymali goprowcy w darze od programistów z Gliwic. Dzięki temu każdy może przejść szkolenie górskie nie wychodząc z domu – podała gliwicka firma IT Future Processing.

Prowadzący projekt w gliwickiej firmie Mateusz Janiszewski powiedział, że efektem wielotygodniowej pracy programistów było przede wszystkim stworzenie Akademii GOPR wraz z platformą e-learningową. To miejsce, w którym Fundacja GOPR może oferować szkolenia i dzięki temu finansować działalność ratowników.

"Po ukończeniu kursu w terenie, uczestnicy mają możliwość pracy z materiałami online. Pomoce, m.in. w formie materiałów pdf, są dostępne również po zakończeniu szkolenia. Uczestnicy w każdej chwili, mogą do nich wrócić. W Akademii znalazł się też dział, w którym można poznać zasady bezpieczeństwa w górach lub jak udzielić pierwszej pomocy" - powiedział Janiszewski.

Dzięki wdrożeniu przez programistów systemu mikropłatności, GOPR otrzyma możliwość pozyskania większych wpływów od darczyńców.

"Współczesne zaawansowane technologie otwierają przed nami nowe możliwości. Dzięki wykorzystaniu narzędzi z obszaru e-commerce możemy pozyskiwać fundusze na cele statutowe organizacji. Mówimy tu oczywiście o rozwiązaniach stworzonych na potrzeby GOPR. Sklep internetowy i strona Akademii GOPR pozwalają nam na zarządzanie sprzedażą naszych usług i upominków, będących +cegiełką+ w akcjach #WspieramGOPR oraz #jestemzgór" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Fundacji GOPR Roman Dziedzic.

Do pracy przy projekcie dla goprowców w gliwickiej zgłosiło się pro bono kilka osób. To developerzy, programiści, testerzy i graficy. "Wszystkie osoby, które zgłosiły się do pracy przy tym projekcie, robiły to poza godzinami pracy i bez wynagrodzenia. (...) GOPR sam w sobie też działa pro bono. Gdy w górach potrzebujemy pomocy, to nie płacimy za nią; po prostu ją dostajemy. Myślę, że to działa również w drugą stronę. (...) Chcemy dołożyć przysłowiową cegiełkę do tego, żeby oni mogli sprawnie działać i nieść pomoc innym" - podkreślił Mateusz Janiszewski.

W zamian za czteromiesięczną pracę gliwiccy programiści zostali zaproszeni na dwudniowe szkolenie w górach oraz obóz integracyjny zorganizowany przez ratowników.

Grupa Beskidzka jest największą spośród działających w ramach GOPR. Działa na terenie Beskidu Śląskiego, Żywieckiego, Małego i zachodniej części Makowskiego. Grupa zrzesza ok. 300 czynnych ratowników.

Celem Fundacji GOPR jest pozyskiwanie funduszy na rozwój ratownictwa górskiego i wsparcie ratowników w trudnych sytuacjach życiowych.

GOPR w razie wypadku można wezwać pod bezpłatnym numerem telefonu alarmowego: 985 lub 601 100 300.