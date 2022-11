Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ogłosi przetarg na 130 biletomatów solarnych

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zamierza na początku grudnia br. ogłosić przetarg na zakup 132 solarnych automatów biletowych – zapowiedział przewodniczący zarządu GZM Kazimierz Karolczak. Metropolia dostała dotację z Programu Inwestycji Strategicznych.

W razie powodzenia przetargu liczba automatów biletowych w miastach i gminach GZM (poza odrębnie rozwijaną siecią biletomatów w pojazdach komunikacji miejskiej) przekroczyłaby 300.

Jak poinformował na środowym posiedzeniu zgromadzenia GZM przewodniczący Karolczak, październik był kolejnym rekordowym miesiącem pod względem sprzedaży biletów w automatach biletowych zasilanych solarnie. Sprzedano ich ponad 11 tys. Najbardziej popularny okazał się biletomat solarny przy dworcu w Mikołowie.

"Kończymy przygotowania do przetargu, w którym będziemy chcieli kupić 132 biletomaty solarne. Będziemy chcieli ogłosić ten przetarg na początku grudnia" - zasygnalizował w środę Karolczak.

W czerwcu br. władze GZM poinformowały o otrzymaniu 5 mln zł rządowego dofinansowania na zakup 132 solarnych automatów biletowych. Pierwsze takie urządzenia testowo uruchomiono jesienią 2020 r. w Tarnowskich Górach, Mikołowie, Bieruniu, a także gminach Gierałtowice, Lędziny, Łaziska Górne, Psary, Sośnicowice, Świerklaniec i Zbrosławice.

Wcześniej sieć biletomatów w Metropolii obejmowała 135 urządzeń. We wrześniu ub. roku organizujący komunikację miejską w imieniu GZM Zarząd Transportu Metropolitalnego podpisał ze słowacką firmą Emtest wartą prawie 10 mln zł umowę na dostawę 48 kolejnych urządzeń (43 dla ZTM, pięć dla Łazisk Górnych, Siewierza i Sosnowca), z prawem opcji na 24 kolejne biletomaty dla ZTM.

Podstawowymi funkcjami tych automatów są sprzedaż biletów papierowych i elektronicznych oraz wydawanie kart systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych i ich zasilanie. Nowością są wyświetlane komunikaty dotyczące zaplanowanych zmian w organizacji ruchu oraz informacje w czasie rzeczywistym o bieżącym funkcjonowaniu komunikacji.

Wśród kryteriów wyboru oferty - obok ceny, pracochłonności zmian w oprogramowaniu i jasności głównego ekranu - uwzględniono termin dostawy i montażu automatów. Wybrany dostawca zadeklarował okres sześciu miesięcy.

Zarząd Transportu Metropolitalnego jest jednym z największych organizatorów transportu publicznego w Polsce. Na ulice 41 miast i gmin GZM oraz 12 miast z nią sąsiadujących wysyła ok. 1,5 tys. autobusów, tramwajów i trolejbusów. Wszystkie te pojazdy, należące do ok. 40 operatorów, obsługują ok. 450 linii i zatrzymują się na prawie 7 tys. przystanków.

W drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych do wsparcia łączną kwotą 2,44 mld zł zakwalifikowano 336 projektów z woj. śląskiego. Metropolia dostała zapewnienie dofinansowania 5 mln zł do projektu "elektronicznych systemów sprzedaży biletów na obszarze GZM".