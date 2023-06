Gotowanie i farmacja. Nie taki prosty pomysł na miliony

Big Cheese Studio wypracowało prawie 1,9 mln zł zysku netto i ponad 2,1 mln zł zysku operacyjnego w pierwszym kwartale tego roku - i to mimo braku premier. W najbliższych miesiącach fani gier komputerowych mogą jednak liczyć na nowe projekty.

Big Cheese Studio to działający od 2018 roku producent i wydawca gier wideo z Łodzi.

Model biznesowy studia zakłada tworzenie gier łączących symulację, ekonomię i strategię działania.

Choć w pierwszym kwartale nie było premier, w ciągu kilku miesięcy studio planuje wydanie nowych gier.

Big Cheese Studio osiągnęło przychody netto ze sprzedaży na poziomie 3,2 mln zł i niemal 1,9 mln zł zysku netto. Łódzki producent i wydawca gier wideo z Łodzi liczy na więcej.

- W pierwszych miesiącach 2023 r. nie wydaliśmy żadnej premierowej produkcji, a odnotowany zysk jest wynikiem stabilnej sprzedaży naszego flagowego tytułu Cooking Simulator. Mamy nadzieję, że kolejne okresy rozliczeniowe przyniosą nam zamierzony wzrost. By tak się właśnie stało, cały czas intensywnie pracujemy nad rozwojem naszego portfolio o coraz to nowsze tytuły - mówi Jakub Rafał, dyrektor finansowy w Big Cheese Studio.

Dziś studio koncentruje się nad trzema najważniejszymi projektami: Cooking Simulator 2, Pizza Empire oraz nowo ogłoszony tytuł Underdose.

Spółka rozwija nowe projekty, ale liczy też na przedłużenie starszych

Premiera drugiej części popularnego Cooking Simulatora, czyli symulatora gotowania na ekranie, jest zaplanowana jeszcze na ten rok, ale co ważne - pierwsza część wkrótce trafi na gigantyczny, szacowany na około 50 mld dolarów rynek gamingowy w Chinach.

- Wykorzystujemy potencjał Cookinga, a poprzez rozwijanie tytułu monetyzujemy grę. Z całą pewnością pokładamy duże nadzieje w sequelu, nie będzie to zwykła kontynuacja gry. W drugiej części będzie wiele zmian. Przede wszystkim dostępny będzie tryb multiplayer - na jednej planszy będzie mogło grać do 4 osób. Dodatkowo możliwy będzie rozwój postaci. W grze będzie dostępnych kilka lokalizacji - poza miejscem gotowania będzie też dom, do którego postać będzie wracać wieczorami - mówi Łukasz Dębski, prezes Big Cheese Studio.

Studio zapowiedziało jednak, że przed premierą gamingowego klasyka, do sprzedaży trafi inny tytuł - Underdose. Narracyjna gra 2D zawiera elementy zarządzania, survivalu oraz zagadek logicznych, a jej fabuła została umiejscowiona w dystopijnej przyszłości z farmaceutą w roli głównej, który poszukuje leku na śmiertelną chorobę.

Pokaz gry za "zamkniętymi drzwiami" odbędzie się latem

- Pomimo tego, że - jak na razie - to nasz najmniejszy tytuł, produkt zasługuje na sporą uwagę. Zawsze stawiamy na wysoką i oryginalną jakość rozgrywki, która jest naszym priorytetem, ale i wyróżnikiem. Taki też cel przyświecał nam podczas procesu koncepcyjnego przy Underdose. To projekt, który umożliwi graczom odkryć wszystkie elementy potrzebne do leczenia pacjentów w podziemnej klinice. Będą wyposażeni w technologię medyczną retro-future, która pomoże skanować ciała, diagnozować problemy, analizować dane i kompendia medyczne. Ważne będą wszelkie szczegóły, również uważne słuchanie historii pacjentów i mądre zarządzanie posiadanymi zasobami - mówi Dębski.

Studio przeprowadziło już udane testy focusowe. Underdose zostanie zaprezentowana - choć tylko ograniczonej publiczność - w czasie sierpniowych targów gier komputerowych Gamescom w niemieckiej Kolonii.