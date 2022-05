GPW współpracuje ze M-DAQ w zakresie narzędzi do handlu akcjami w różnych walutach

GPW nawiązała współpracę z azjatyckim start-upem M-DAQ z branży fintech w zakresie narzędzi do handlu akcjami w różnych walutach – podała giełda.

"GPW nawiązała współpracę z M-DAQ, azjatyckim start-upem z branży fintech, aby opracować projekt na etapie proof-of-concept, który udostępni inwestorom w czasie rzeczywistym kursy akcji z indeksów WIG20 i mWIG40 w 10 różnych walutach. Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu GPW będzie wspierać inwestorów w bardziej efektywnym zarządzaniu portfelami papierów wartościowych notowanych na GPW, jednocześnie poszerzając bazę inwestorską dla polskich emitentów" - podała warszawska giełda.

Praca nad rozwiązaniem stanowi pierwszy krok w wieloetapowej współpracy GPW i M-DAQ, która będzie polegała na analizie możliwości wprowadzenia kompleksowego wielowalutowego narzędzia transakcyjnego. Jego zadaniem byłoby umożliwienie inwestorom obserwacji, analizy i handlu akcjami spółek notowanych na GPW w różnych walutach w ramach jednej puli płynności przy jednoczesnym uwzględnieniu ryzyka związanego ze zmianami kursów walut.

"Współpraca z M-DAQ jest potwierdzeniem szerszej misji GPW, której celem jest stworzenie międzynarodowego centrum kapitałowego. Tradycyjne rynki kapitałowe muszą patrzeć na handel instrumentami finansowymi przez pryzmat ułatwienia dostępu do niego dla inwestorów. Dzięki technologii ograniczenia, takie jak waluta, w której mogą być zawierane transakcje, w niedalekiej przyszłości zostaną wyeliminowane. GPW chce być jednym z liderów takich innowacji" - powiedziała cytowana w komunikacie członkini zarządu GPW Izabela Olszewska.

Giełda, wśród 10 obsługiwanych walut znajdują się: frank szwajcarski, euro, funt brytyjski, forint węgierski, jen japoński, korona norweska, korona szwedzka, hrywna ukraińska i dolar amerykański.

GPW system pod nazwą Trading the Right Chart firmy M-DAQ wybrano z uwagi na to, że jest to pierwsze rozwiązanie wspierające obroty, które łączy w sobie korzyści z przejrzystości kursów walutowych, zapewniając inwestorom na całym świecie pewność cenową obrotów w preferowanej przez nich walucie. Rozwiązanie to jest dostosowane do potrzeb giełd papierów wartościowych, które obsługują zagranicznych inwestorów i interesariuszy - podano.