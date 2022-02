Gra karciana i realizacja dwóch wysokobudżetowych tytułów. Czy to wystarczy, aby CD Projekt dźwignął się z marazmu?

Największa polska spółka gamingowa zamierza wydać w 2022 roku karcianą grę wideo i równolegle pracować nad dwoma tytułami typu AAA, czyli grami o najwyższym budżecie. Jak na te zapowiedzi reaguje kurs CD Projektu?

CD Projekt planuje wydanie karcianej gry wideo i rozpoczęcie równoległych prac nad dwoma wysokobudżetowymi tytułami. Inwestorzy zareagowali na te informacje pozytywne, ale silne wzrosty kursu spółki szybko wyhamowały. Gracze wciąż czekają na premierę gry "Cyberpunk 2077" w wersji dedykowanej konsolom nowej generacji.

Ambitne plany warszawskiego studia

Pozytywna reakcja kursu, z której niewiele zostało

W piątek kurs CD Projektu spadł do poziomu 166 zł, najniższego od sierpnia 2021. W poniedziałek nastąpiło spodziewane odreagowanie, które przybrało na sile po informacjach o planowanej grze karcianej w 2022 roku. Kurs zamknął się na poziomie 180 zł, po 9-proc. wzroście w trakcie jednej sesji. Wtorek przynosi pewne wychłodzenie na akcjach spółki, które lekko tanieją wyceniane po 179 zł za sztukę, a obroty przekraczają 100 mln zł. Przy tym poziomie wycena giełdowa spółki to około 18 mld zł.



Wygląda na to, że po kolejnej próbie wybicia z dotychczasowego kanału wahań (170-200) tym razem dołem, akcje spółki ponownie powróciły do tendencji horyzontalnej. O dotychczasowych próbach wybicia notowań CD Projektu pisaliśmy w poniższym tekście.





