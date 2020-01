Gra o pandemii bestsellerem w Chinach

Mobilna gra o pandemii "Plague Inc" stała się bestsellerem w Chinach - w osiem lat po premierze. Gracze sugerują, że tytuł, w którym celem jest rozprzestrzenianie zabójczego wirusa, może być metodą radzenia sobie Chińczyków z obawami przez epidemią koronawirusa - podało BBC.

"Plague Inc" to połączenie strategii i realistycznej symulacji. Na początku gry wybrany przez użytkownika patogen - m.in. bakteria, wirus, pasożyt, nanowirus czy broń biologiczna - infekuje pacjenta zero, a zadaniem gracza jest rozprzestrzenianie go i mutowanie, by doprowadzić do śmierci populacji Ziemi, zanim opracowana zostanie szczepionka. W produkcji symulowane są poszczególne kraje i regiony, które w różnym czasie podejmują kolejne środki zaradcze.

Mobilna aplikacja brytyjskiego studia deweloperskiego Ndemic Creations od niedawna cieszy się nadzwyczajną popularnością zwłaszcza na terytorium Chin - mimo debiutu w odległym 2012 r. wspięła się na szczyt bestsellerów gier mobilnych w ChRL.

W sumie od premiery grę pobrano już ponad 120 mln razy, była też nominowana do licznych nagród branżowych.

Niektórzy gracze zasugerowali, że niespodziewane zainteresowanie produkcją może mieć związek z kryzysem dotyczącym rozprzestrzeniania się koronawirusa. Obywatele Chin mogą ściągać aplikację, by poradzić sobie ze strachem i obawami związanymi z możliwą epidemią - wskazało BBC.

Ndemic Creations wskazało na Twitterze, że w ostatnim czasie otrzymuje coraz więcej zapytań o koronawirusa, które przekazuje dalej do Światowej Organizacji Zdrowia.

Według agencji Reutera liczba osób zakażonych nowym koronawirusem wynosi obecnie ponad 800, a 26 osób zmarło z powodu ostrego zapalenia płuc spowodowanego wirusem, który po raz pierwszy wykryto w mieście Wuhan.