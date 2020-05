Gra-plagiat "Area F2" wycofana ze sklepów mobilnych po pozwie Ubisoftu

Gra mobilna "Area F2" (Alibaba) została wycofana ze sklepów z aplikacjami Play Store i App Store. To wynik pozwu firmy Ubisoft, która oskarżyła Apple i Google o niewystarczające kroki wobec tytułu, który ma być plagiatem "Rainbow Six Siege" – podał serwis Polygon.

Należący do chińskiej firmy Alibaba deweloper gier Ejoy wyłączył serwery produkcji w środę. W oficjalnej informacji nie wspomniano o pozwie, wskazując, że twórcy "pracują nad ulepszeniami gry w celu dostarczenia użytkownikom lepszych wrażeń". Firma zaoferowała też zwrot pieniędzy za zakupy dokonane w grze.

Ubisoft w dokumentach sądowych złożonych 15 maja w kalifornijskim sądzie opisał "Area F2" jako "prawie dokładną kalkę" stworzonej przez francuskiego producenta gier produkcji - "Rainbow Six Siege". W pozwie o naruszenie praw autorskich oskarżane są także firmy Apple i Google, które udostępniały domniemany plagiat na swoich platformach.

W komentarzu dla Polygon przedstawiciel firmy wskazał, że obaj operatorzy systemów dystrybucji gier mobilnych "nie podjęli niezbędnych działań by usunąć tytuł" z ich sklepów "nawet po formalnym wniosku w tej sprawie".

"Zespoły Ubisoftu przelały lata kreatywności, zasobów i talentu w +Rainbow Six Siege+, by uczynić grę hitem jakim jest dziś. Będziemy bronić naszej własności intelektualnej" - dodał rzecznik.

Wydana w 2015 r. wieloosobowa strzelanka taktyczna "Rainbow Six Siege" dostępna jest na konsolach PlayStation 4, Xbox One oraz komputerach osobistych. Nie ma jednak wersji na platformy mobilne. Gra jest ciągle rozwijana, a twórcy dodają do niej nową zawartość w kolejnych "sezonach".

W trakcje meczu gracze podzieleni na dwie pięcioosobowe drużyny wybierają z puli bohaterów ze specjalnymi umiejętnościami ofensywnymi lub obronnymi. Następnie zmagają się w walce o kontrolę nad celem gry - rozbrajają bomby, próbują ratować zakładnika czy zabezpieczyć teren. W będących polem walki budynkach wiele ścian można wysadzić, by stworzyć nowe drogi ataku lub ucieczki. Obrońcy mogą się jednak zabarykadować, by uniemożliwić takie zagrania.

Polygon wskazał, że już grając w samouczek "Area F2" nie sposób nie zauważyć oczywistych podobieństw tytułu z "Rainbow Six Siege". Gracze podzieleni są na drużyny ofensywne i defensywne, w produkcji występuje prawie identyczny system ładunków wybuchowych i barykad, a nawet postaci z umiejętnościami skopiowanymi z gry Ubisoftu. Podobny jest też interfejs użytkownika, system przyznawania punktów, menu wyboru postaci i wiele innych rozwiązań - wymienia serwis.

Ubisoft wskazał, że "Area F2" została pobrana przeszło milion razy, a Ejoy uzyskał "dziesiątki tysięcy dolarów przychodu" ze swojej gry mobilnej.