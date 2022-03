Gra Pyramid Games w TOP3 Festiwalu Steam Next

Podczas pierwszej edycji Festiwalu Steam Next 2022 Pyramid Games promowało wersję demonstracyjną Occupy Mars: The Game. W trakcie tego wydarzenia zaprezentowano setki wersji demo gier różnych producentów. Na wishlistę tytułu zapisało się prawie 25 tysięcy nowych graczy, co uplasowało ją w TOP3 gier z grupy PlayWay.