Gra się opłaca? Stabilna sprzedaż Ultimate Games

Nie wiemy, co będzie hitem, ale liczy się udział w grze - zdaje się mówić zarząd Ultimate Games. Spółka przedstawiła wyniki finansowe za miniony rok. Przy przychodach netto na poziomie 27,1 mln zł, grupa odnotowała stratę netto w wysokości 8,75 mln zł.

Miniony rok był w Ultimate Games okresem intensywnej pracy nad nowymi produkcjami. Efektem było wydanie 69 gier i dodatków do gier, a już w tym roku do sprzedaży trafiło kolejnych 20 gier wyprodukowanych przez zespoły Ultimate Games na różne platformy. Znalazło to odzwierciedlenie w przychodach netto ze sprzedaży produktów i usług na poziomie 27,1 mln zł, przy 22,6 mln zł rok wcześniej oraz przy zysku z działalności operacyjnej na poziomie 5,64 mln zł.

Równocześnie ze sprawozdania wynika, że grupa odnotowała stratę netto w wysokości 8,75 mln zł, przy zysku w 2021 r. na poziomie 6,1 mln zł.

Jak tłumaczy zarząd spółki, mimo osiągnięcia wyższego niż rok wcześniej zysku z działalności operacyjnej, strata na działalności finansowej będąca wynikiem dokonanych odpisów w 2022 r. i zysk na działalności finansowej będący wynikiem sprzedaży udziałów i akcji w 2021 r. sprawiły, że ostateczny wynik netto 2022 roku był niższy niż w roku poprzednim.

Spółka podkreśla też, że mimo zmian na rynku, które są związane m.in. z sytuacją geopolityczną, grupa utrzymuje stabilne wyniki sprzedaży.

Grupa kapitałowa Ultimate Games liczy 18 podmiotów. Model biznesowy zakłada produkcję i dystrybucję dużej liczby niskobudżetowych i wysokomarżowych gier. Grupa sprzedaje gry na całym świecie za pośrednictwem platform internetowych, takich jak Steam, sprzedaje swoje produkty również w wersjach pudełkowych gier.

- Nie wiemy dziś, która gra będzie światowym hitem, np. na miarę Minecrafta, ważne, że posiadając tak wiele spółek, których liczba ciągle rośnie i zespołów, szanse na bycie beneficjentem zysków ze światowego hitu są u nas bardzo wysokie. Liczymy że ten rok, jak i kolejne lata, będą dla nas udane, a duża ilość nowych gier spowoduje stały i dynamiczny wzrost zysku netto grupy - twierdzi Mateusz Zawadzki, prezes Ultimate Games SA.

Największymi udziałowcami Ultimate Games są PlayWay SA (45,89 proc.) i Mateusz Zawadzki (7,36 proc.).