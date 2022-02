Grabiec: Ustawa o systemie cyberbezpieczeństwa powinna trafić do konsultacji

O przeprowadzenie konsultacji publicznych projektu nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, a także o wyznaczenie co najmniej miesięcznego terminu na ich przeprowadzenie, zwraca się do premiera Mateusza Morawieckiego przewodniczący sejmowej komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii – Jan Grabiec. Uzasadnia to koniecznością przedstawienia zmienionego projektu ustawy podmiotom, które do tej pory uczestniczyły w konsultacjach i nie miały możliwości odniesienia się do nowych propozycji ujętych w noweli.

Prace nad nowelizacją ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa budzą duże zainteresowanie branży telekomunikacyjnej, głównie ze względu na wykluczenie niektórych podmiotów jako dostawców sprzętu do budowy częstotliwości 5G.

Projekt przewiduje też powołanie Operatora Strategicznej Sieci Bezpieczeństwa (OSSB), która świadczyć ma usługi telekomunikacyjne wybranym podmiotom publicznym.

Według projektu, powstać ma też spółka Polskie 5G – operator ogólnopolskiej sieci hurtowej 5G w paśmie 700 MHz.

