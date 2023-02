Gróbarczyk: Polski PCS odpowiedzią na zapotrzebowanie światowej branży transportowej

Polski PCS jest odpowiedzią na zapotrzebowanie światowej branży transportowej, został wdrożony w trzech polskich portach: Gdańsk, Gdynia, Szczecin-Świnoujście - powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Na pokładzie promu "Wawel" rozpoczęła się we wtorek "Konferencja PCS: Transport, spedycja, logistyka w oparciu o nowoczesne narzędzia informatyczne" organizowana przez spółkę Polski PCS.

PCS (Port Community System) jest narzędziem, którego zadaniem jest "optymalizacja, automatyzacja i optymalne sterowanie procesami transportowymi poprzez gromadzenie i łączenie w jednym miejscu informacji dotyczących transportu oraz całych łańcuchów logistycznych". Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu opracowania, wdrożenia oraz utrzymania systemu dedykowanego krajowym portom morskim jest Polski PCS Sp. z.o.o.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Gróbarczyk podkreślił, że Polski PCS jest odpowiedzią na zapotrzebowanie światowej branży transportowej. "Został on wdrożony w trzech polskich portach: Gdańsk, Gdynia, Szczecin-Świnoujście. Jest to dla nas niezwykle ważne, ponieważ jest to element, który bezwzględnie poprawia naszą konkurencyjność. Z drugiej strony tworzy jedno z najnowocześniejszych rozwiązań, które pośrodkuje nas wśród największych portów, z którymi konkurujemy i którym chcemy dorównać" - powiedział wiceminister.

"PCS w swoim założeniu musi łączyć to, co się dzieje w ramach interesariuszy portu, których częścią działalności jest konkurencja między sobą. Rolą PCS-u jest połączenie wspólnego interesu tam, gdzie jest to możliwe i poprzez narzędzia informatyczne wspomagać procesy logistyczne" - wyjaśnił prezes zarządu spółki Polski PCS Andrzej Zelek.

Zelek zaznaczył, że port jest granicą państwa. "Port to przejście graniczne, które obliguje interesariuszy do określonych obowiązków sprawozdawczych, raportowych, czy innego rodzaju działań, bez których nie da się importować, przeprowadzać tranzytu, eksportować towarów, czy wprowadzać statku do nabrzeża. Dlatego też budowaliśmy architekturę naszego narzędzia w ten sposób, aby odzwierciedlić ten stan, który jest w każdym porcie na świecie" - wskazał.

Prezes Portu Gdańsk Łukasz Greinke podkreślił, że każda digitalizacja przyspiesza pewne procesy w portach. "Takim rozwiązaniem jest też PCS, który ma stanowić odpowiedź na setki maili i dokumentów krążących pomiędzy agentami statków, administracją morską, portami i operatorami. To wszystko chcemy wyeliminować wprowadzając jedno narzędzie, jedną platformę, w której będziemy mogli dzielić się informacjami, które wprowadzają różni interesariusze tego procesu logistycznego" - powiedział.

Pierwszy dzień konferencji został podzielony na trzy panele: "Zintegrowana platforma informatyczna w strategii rozwoju polskich portów"; "Transport, spedycja, logistyka w zakresie wykorzystania PCS" oraz "Przyszłość transportu kolejowego w oparciu o nowoczesną platformę informatyczną".

We wtorek podpisano list intencyjny pomiędzy spółką Polski PCS, Zarządami Portów, Polską Izbą Spedycji i Logistyki oraz operatorami portowymi w zakresie powołania rady interesariuszy systemu Polski PCS.

W środę w ramach konferencji odbędzie się panel pn. "Cyberbezpieczeństwo w obszarze branży transport, spedycja, logistyka". Gościem specjalnym będzie gen. Roman Polko.