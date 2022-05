Grupa AB wypracowała dwucyfrowy wzrost przychodów

Grupa AB w trzecim kwartale roku finansowego 2021/2022 (okres styczeń-marzec 2022 roku) zanotowała ponad 3,3 mld zł przychodów, co oznacza wzrost w ujęciu rocznym o 11,5 proc. oraz o 45 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku 2020.

Wynik EBITDA grupy AB w pierwszym kwartale 2022 roku wzrósł o 26 proc. rdr, do 51 mln zł, co jest wartością ponad dwukrotnie wyższą niż przed dwoma laty.

Spółka wypracowała 30,7 mln zł kwartalnego zysku netto, odzwierciedlającego 21-proc. wzrost rok do roku oraz 153 proc. zwyżki wobec pierwszego kwartału 2020 roku.

Na koniec marca 2022 roku wartość kapitałów własnych Grupy AB przekroczyła 1,1 mld zł, a wartość zapasów magazynowych wzrosła do ponad 1,8 mld zł.

"Dzięki stabilności marż na bazie umów dystrybucyjnych, tradycyjnym skupieniu na rynku CEE (Polska, Czechy, Słowacja, ale bez jakiejkolwiek obecności na Wschodzie - red.), korzystnej strukturze sprzedaży i największej efektywności operacyjnej w branży (wskaźnik SG&A) wynik EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji - red.) grupy AB w pierwszym kwartale 2022 roku wzrósł o 26 proc. rdr, do 51 mln zł, co jest wartością ponad dwukrotnie wyższą niż przed dwoma laty" - informuje zarząd AB.

Pozwoliło to wypracować 30,7 mln zł kwartalnego zysku netto, odzwierciedlającego 21-proc. wzrost rok do roku oraz 153 proc. zwyżki wobec pierwszego kwartału 2020 roku.

- Transformacja cyfrowa przyspiesza, a ostatnie dwa lata pokazały, że obsłużenie skokowo wyższego popytu zdecydowanie wymaga wcześniejszego przygotowania i przeprowadzenia dużych inwestycji, które - jako dystrybutor - w odpowiednim czasie zaimplementowaliśmy. Myślimy i działamy długoterminowo z ostrożnością wpisaną w kulturę organizacyjną, dzięki czemu zwiększamy udziały rynkowe bez względu na uwarunkowania zewnętrzne - mówi prezes AB Andrzej Przybyło.

- Działamy na rynku nowych technologii, jak e-commerce czy technologie chmurowe. W działalności operacyjnej stosujemy m.in. uczenie maszynowe czy automatyzację procesów. To zwiększa nasz potencjał sprzedażowy i efektywność - dodaje.

Wyzwania rynkowe

Na koniec marca 2022 roku wartość kapitałów własnych firmy przekroczyła 1,1 mld zł, a wartość zapasów magazynowych wzrosła do ponad 1,8 mld zł. Jak podkreśla zarząd, jest to istotne w kontekście zerwanych łańcuchów dostaw i lockdownów w Chinach, które opóźniły wiele dostaw. Z kolei dzięki umowom dystrybucyjnym grupa ma zagwarantowaną marżę na sprzedaży, a stany magazynowe pozwalają w możliwie pełny sposób obsługiwać klientów.

- Duże wyzwania rynkowe wymagają solidnego przygotowania również od strony finansowej. Dlatego nasz bilans konsekwentnie budujemy w sposób konserwatywny, aby posiadać duży poziom bezpieczeństwa w każdych warunkach i móc efektywnie odpowiadać na pojawiające się szanse rynkowe. Utrzymujemy wskaźniki finansowe na bardzo bezpiecznych poziomach, przykładowo wartość długu netto do EBITDA LTM to poniżej 1,4 - mówi Grzegorz Ochędzan, członek zarządu ds. finansowych w AB.

- Jednocześnie widzimy, że dokonana jakościowa ewolucja z dystrybutora sprzętu IT do firmy o charakterze technologicznym i dystrybutora ery nowej gospodarki nie została jeszcze zdyskontowana przez rynek kapitałowy. Jesteśmy przekonani o dużym niedowartościowaniu akcji, co zresztą potwierdzają rekomendacje analityków giełdowych. Dlatego też prowadzimy skup akcji własnych - zaznacza.

Grupa AB jest dystrybutorem IT i dostawcą rozwiązań e-commerce w Europie. Firma zarządza własnymi markami TB, Optimusi Triline oraz własnymi sieciami franczyzowymi Alsen (Polska), Comfor (Czechy i Słowacja), Premio (Czechy) i Triline (Czechy), a także Optimus (integratorzy - Polska), Kakto (AGD/RTV - Polska), Digimax (rozwiązania mobilne i smart home – Czechy i Słowacja) i Wyspa Szkrabów (zabawki – Polska). Z ponad 1,9 tys. punktów sprzedaży detalicznej to największa branżowa sieć franczyzowa w regionie CEE. Od 2006 roku jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.