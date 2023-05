Grupa Aplisens podwaja zyski. Tak dobrego pierwszego kwartału jeszcze nie miała

Grupa Aplisens w pierwszym kwartale roku zwiększyła sprzedaż o ponad jedną trzecią, ale zyski nieomal podwoiła. Sprzedaż na rynku krajowym zwiększyła się o 40 proc., podczas gdy na rynkach eksportowych o 33 proc.

Przychody ze sprzedaży grupy Aplisens wyniosły 40,65 mln zł, co oznacza wzrost o 35,7 proc. rok do roku.

Zysk brutto niemal się podwoił (wzrost o 95,3 proc.), sięgając 11,228 mln zł.

Zysk netto natomiast sięgnął 9,259 mln zł i był wyższy rok do roku o 92,5 proc.

Przychody ze sprzedaży odnotowane w pierwszym kwartale 2023 roku wyniosły 40,65 mln zł, co oznacza wzrost o 35,7 proc. rok do roku. Grupa zaznacza, że to najlepszy wynik pierwszego kwartału w jej historii i drugi najlepszy kwartał w ogóle. Na rynku krajowym grupa odnotowała prawie 4,4 mln zł wzrostu przychodów (wzrost o 40,7 proc. rok do roku), natomiast na rynkach eksportowych wzrost ten był większy (w ujęciu wartościowym) i wyniósł ponad 6,3 mln zł, co oznacza wzrost o 33 proc. rok do roku. W sumie sprzedaż na rynku krajowym osiągnęła wartość 15,077 mln zł, a w eksporcie 25,573 mln zł.

Pod względem poziomu zrealizowanych przychodów ze sprzedaży, głównym rynkiem operacyjnym grupy pozostaje rynek krajowy z 37,1-proc. (wzrost o 1,3 punktu procentowego) udziałem w ogólnej sprzedaży w omawianym kwartale. Odnotowany wzrost przychodów grupy jest efektem wzrostu przychodów jednostki dominującej (wzrost o 4,1 mln zł), jak również wzrostu przychodów odnotowanych przez spółkę zależną CZAH-Pomiar, która odnotowała 18,9 proc. wzrostu.

Celem zarządu na rok 2023, zgodnie ze strategią rozwoju grupy na lata 2023-2025, jest uzyskanie 8-proc. wzrostu przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym. Grupa deklaruje, że z perspektywy pierwszego kwartału cel ten wydaje się być możliwy do zrealizowania.

Przychody grupy na rynkach Unii Europejskiej wzrosły o jedną czwartą

Drugim, pod względem poziomu zrealizowanych przychodów ze sprzedaży, jest rynek Unii Europejskiej z 24,3-proc. udziałem w sprzedaży grupy. W analizowanym okresie, przychody ze sprzedaży odnotowane z rynków UE wyniosły prawie 9,9 mln zł, czyli były wyższe o 27 proc. rok do roku. Jednostka dominująca odnotowała 22,2 proc. wzrost przychodów – do poziomu ponad 7,8 mln zł, natomiast spółka zależna CZAH-POMIAR zanotowała wzrost przychodów z rynków UE do poziomu prawie 1 mln zł, a więc o 25,9 proc.

Na poziom sprzedaży na rynkach UE w istotny sposób wpływa działalność spółek zależnych grupy działających na rynkach niemieckim, rumuńskim i czeskim. W tych dwóch ostatnich przypadkach wzrosty sprzedaży wyniosły odpowiednio 77 proc. i 51,9 proc.

Celem na ten rok 2023 grupy jest uzyskanie 16-proc. wzrostu przychodów ze sprzedaży na rynkach Unii Europejskiej. Także ten cel grupa uznaje za możliwy do realizacji.

Grupa zaznacza, że prezentowana wcześniej w ramach rynków UE Wielka Brytania od tego roku jest prezentowana w sprzedaży na rynki pozostałe.

Rynki Wspólnoty Niepodległych Państw pozostają atrakcyjne

Na rynkach Wspólnoty Niepodległych Państw grupa odnotowała niemal 16-proc. wzrost sprzedaży, mimo utraty kontroli nad spółka zależną w Rosji, co jest wynikiem obecnej sytuacji politycznej. Udział rynków WNP w strukturze sprzedaży wyniósł 22,5 proc., a więc był niższy o 3,9 punkty procentowe rok do roku. Ze względu na utratę kontroli nad spółką rosyjską Aplisens zakłada spadek przychodów na rynkach WNP o 4 proc. względem przychodów zrealizowanych w 2022 roku. „Długoterminową intencją grupy jest dalsze prowadzenie działalności na rynkach WNP, z zastrzeżeniem konieczności czasowego ograniczenia lub zawieszenia działalności w Rosji i ewentualnie w Białorusi, w związku z agresją Rosji na Ukrainę” – czytamy w komunikacie spółki.

Grupa odnotowała 84,4-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży na rynkach pozostałych – do poziomu prawie 6,6 mln zł, co stanowi 16,1 proc. ogółu sprzedaży. „Najbardziej perspektywicznym rynkiem spośród rynków pozostałych pozostają: Turcja, Korea Południowa, Pakistan, Tajwan, Chile i Australia, USA oraz Egipt. W ostatnim czasie dynamicznie zaczęły napływać zamówienia z rynku indyjskiego i można spodziewać się, że będą kontynuowane w kolejnych kwartałach” – podała spółka w komunikacie.

Zysk spółki na działalności gospodarczej wyniósł w omawianym okresie 10,784 mln zł, co stanowi wzrost o 78,6 proc.

Zysk brutto niemal się podwoił (wzrost o 95,3 proc.), sięgając 11,228 mln zł. Zysk netto natomiast sięgnął 9,259 mln zł i był wyższy rok do roku o 92,5 proc.