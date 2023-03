Grupa Atende zwiększyła sprzedaż i wyszła na plus

Grupa Atende wg wstępnych danych miała w 2022 roku blisko 225,6 mln zł przychodów notując około 1,3 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, co rok do roku oznacza wzrost przychodów o około 10 proc. i wyjście na plus po stracie w 2021 roku.

Firma informatyczna Atende przekazała do publicznej wiadomości, wybrane szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe grupy Atende za IV kwartał 2022 roku i cały 2022 rok.



Zgodnie z przekazanymi wstępnymi informacjami grupa Atende miała w 2022 roku blisko 225,5 mln zł przychodów, notując około 1,3 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, czyli spółki Atende.



Te wyniki w porównaniu z wypracowanymi w 2021 roku oznaczają wzrost przychodów ze sprzedaży około 10 proc. i istotną poprawę wyniku netto, bo w 2021 grupa miała ponad 2 mln zł straty przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej.

Zarząd Atende zastrzegł, że podane wyniki finansowe to szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy. Spółka podała, że ostateczne dane zostaną przedstawione w raporcie okresowym za 2022 r., który zostanie opublikowany 29 marca 2023 roku.

