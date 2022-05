Grupa Comarch w I kwartale 2022 ze wzrostem sprzedaży i zysku

Grupa informatyczna Comarch w I kwartale 2022 roku wypracowała przychody ze sprzedaży o wartości nieco ponad 416,3 mln zł, czyli większej o 8,4 proc. od osiągniętych w I kwartale 2021 roku notując ponad 32,4 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej, co oznacza wzrost tego zysku o 24,4 proc.

Sprzedaż zagraniczna większa od krajowej

W I kwartale 2022 roku Grupa Comarch odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych.

Większą dynamikę miały przychody ze sprzedaży zagranicznej, które w I kwartale 2022 w porównaniu do analogicznego okresu 2021 wzrosły o prawie 24 mln zł tj. o 10,7 proc. a głównie dzięki dobrej sprzedaży do klientów z sektora telekomunikacyjnego i przemysłowego.

W I kwartale 2022 licząc rok do roku przychody grupy Comarch ze sprzedaży krajowej wzrosły o około 8,3 mln zł tj. o 5,3 proc. Było to spowodowane m.in. wzrostem przychodów ze sprzedaży do klientów z sektora MSP-Polska i do sektora medycznego.

Sprzedaż zagraniczna stanowiła w I kwartale 2022 roku 59,7 proc. całkowitych przychodów grupy Comarch, co przekłada się na około 248,6 mln zł.

Istotny wzrost sprzedaży usług

W I kwartale 2022 roku struktura rodzajowa przychodów grupy Comarch wykazywała, jak stwierdziła spółka, tendencje obserwowane we wcześniejszych okresach.

Po raz kolejny najszybciej rosły przychody ze sprzedaży usług, które zanotowały wzrost o prawie 37,8 mln zł, czyli o 12,9 proc. w porównaniu do I kwartału 2021.

W I kwartale 2022 sprzedaż usług stanowiła 79,2 proc. całkowitych przychodów ze sprzedaży grupy Comarch w tym okresie.

W I kwartale zysk operacyjny grupy sięgnął ponad 42, 8 mln zł i był o 7,4 proc. niższy niż w I kwartale 2021 roku.

Natomiast zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej grupy, czyli Comarchu, wyniósł w I kwartale 2022 roku nieco ponad 32,4 mln zł był o 24,4 proc. wyższy niż w I kwartale 2021 roku.

Grupa Comarch w I kwartale 2022 wypracowała zysk EBITDA o wartości blisko 65,7 mln zł , czyli o 2,5 proc. mniejszy niż w analogicznym okresie 2021 roku.