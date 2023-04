Grupa europosłów chce szczytu światowych przywódców w sprawie systemów sztucznej inteligencji

Grupa 12 europosłów wezwała światowych przywódców do zorganizowania szczytu w celu znalezienia sposobów kontrolowania rozwoju zaawansowanych systemów sztucznej inteligencji (AI). Ich zdaniem technologie te rozwijają się szybciej niż oczekiwano.

Dwunastu członków Parlamentu Europejskiego, którzy pracują nad unijnymi przepisami dotyczącymi technologii, wezwało w liście otwartym prezydenta USA Joe Bidena i przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen do zwołania szczytu i stwierdziło, że firmy zajmujące się sztuczną inteligencją powinny działać bardziej odpowiedzialnie.

Współautorem listu jest europoseł Kosma Złotowski (PiS).

"Szybki i niekontrolowany rozwój technologii to ogromne wyzwanie zarówno społeczne, ekonomiczne jak i prawne. W ostatnich miesiącach obserwujemy nowe przykłady zastosowania sztucznej inteligencji, które wywołują entuzjazm, ale także budzą obawy o to czy nasze prawa jako użytkowników i konsumentów tych narzędzi będą w odpowiedni sposób chronione. Podsycanie strachu przed innowacjami jest jednak drogą donikąd. Potrzebujemy jasnych przepisów, które będą zobowiązywać producentów i dystrybutorów produktów i usług opartych na AI do przewidywania i minimalizowania zagrożeń dla naszego zdrowia, bezpieczeństwa czy danych osobowych" - powiedział PAP europoseł.

Jak dodał, nowe prawo o sztucznej inteligencji, nad którym pracuje PE, może być właściwym narzędziem, aby zapewnić najwyższe możliwe standardy w tym zakresie.

"Mamy jednak świadomość, że Unia Europejska jest tylko jednym z uczestników globalnego wyścigu technologicznego, dlatego powinniśmy ściśle współpracować z naszymi demokratycznymi partnerami, zwłaszcza z USA, aby określić minimalne standardy dla tworzenia godnej zaufania sztucznej inteligencji. Dlatego jako sprawozdawcy pracujący nad AI Act wzywamy przewodniczącą von der Leyen i prezydenta Bidena m.in. do zwołania globalnego szczytu wysokiego szczebla w celu uzgodnienia wstępnego zestawu zasad rządzących rozwojem, kontrolą i wdrażaniem bardzo potężnej sztucznej inteligencji" - dodał Złotowski w wywiadzie dla PAP.

W liście wezwano demokratyczne i "niedemokratyczne" kraje do zachowania powściągliwości w pogoni za bardzo potężną sztuczną inteligencją.

Jak wskazuje Reuters, list europosłów pojawił się kilka tygodni po tym, jak właściciel Twittera Elon Musk i ponad 1000 osób zajmujących się zaawansowanymi technologiami zażądało sześciomiesięcznej przerwy w rozwoju systemów potężniejszych niż system OpenAI ChatGPT.

Ten list otwarty, opublikowany w marcu przez Future of Life Institute (FLI), ostrzegał, że sztuczna inteligencja może rozpowszechniać dezinformację w niespotykanym dotąd tempie, a maszyny mogą przechytrzyć i zastąpić ludzi, jeśli nie będą kontrolowane.

Z Brukseli Łukasz Osiński