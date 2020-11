Grupa Hyundai Motor zapłaci w USA do 210 mln dolarów kary administracyjnej

Amerykańskie oddziały Grupy Hyundai Motor zgodziły się na karę administracyjną o łącznej wysokości do 210 mln dolarów nałożoną przez rządową agencję NHTSA ze względu na nieterminowe przeprowadzenie akcji serwisowych 1,6 mln pojazdów z wadliwymi silnikami.

Jak odnotowuje agencja Reutera, amerykański urząd bezpieczeństwa ruchu drogowego NHTSA wykrył nieprawidłowości w złożonych przez krajowe oddziały Hyundaia i Kia Motors sprawozdaniach z akcji serwisowych przeprowadzonych odpowiednio w 2015 i 2017 r. Sprawa dotyczyła wad fabrycznych prowadzących do zużycia i awarii silników w 1,6 mln pojazdów powstałych do 2014 r.

Reuters określa karę nałożoną przez NHTSA na Grupę Hyundai jako "rekordową". Jego potencjalna całkowita wysokość to 210 mln dolarów. Z tej kwoty 140 mln dol. przypada na większy koncern Hyundai Motor, a dalsze 70 mln dol. na kontrolowaną przezeń spółkę Kia Motors. Zgodnie z przyjętymi przez Grupę warunkami, Hyundai zapłaci z góry 54 mln dolarów, a ponadto przeznaczy 40 mln dolarów na działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa. Dalsze 46 mln kary zostanie naliczonych w wypadku niewywiązania się spółki z podjętych zobowiązań. Podobnie Kia ma zapłacić 27 mln dolarów (z dalszymi 27 mln dol. w zawieszeniu) oraz przeznaczyć 16 mln dolarów na nakazane zmiany.

W ramach ugody Hyundai zbuduje w USA centrum do prowadzenia testów i inspekcji bezpieczeństwa pojazdów. Ponadto koncern ma wdrożyć nowe rozwiązania informatyczne, by lepiej przetwarzać dane w tym zakresie. Z kolei Kia Motors zobowiązało się do "restrukturyzacji i transferów w oddziałach" odpowiedzialnych za przeprowadzenie wycofań pojazdów w USA. Spółka odrzuciła przy tym stawiane jej zarzuty, a narzucone warunki przyjęła, jak czytamy w jej oświadczeniu, "by zamknąć sprawę i uniknąć długotrwałej dysputy" z amerykańskim rządem.