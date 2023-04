Grupa K2 chwali się wzrostem przychodów

Technologiczno-marketingowa grupa K2 zwiększyła przychody operacyjne o 23 proc. i wskazuje na wysoką dynamikę rozwoju segmentu software. To wstępne, szacunkowe wyniki finansowe grupy za 2022 rok.

Jak informuje grupa K2, przychody ze sprzedaży usług wzrosły o 5 proc. w minionym roku, do blisko 111 mln zł, a przychody operacyjne zwiększyły się o 23 proc., do 67,5 mln zł.

- Wypracowaliśmy w roku 2022 porównywalne wyniki operacyjne wobec roku 2021 pomimo istotnie trudniejszych warunków rynkowych, związanych przede wszystkim z presją wynagrodzeniową, wysoką inflacją, niepewnością związaną z wojną w Ukrainie i pogorszeniem koniunktury gospodarczej - mówi Paweł Wujec, prezes K2 Holding.

Jak informuje firma, rok 2022 był okresem odbudowy skali działalności w K2 Precise, a największa spółka grupy K2 – Fabrity – zwiększyła sprzedaż o ponad 34 proc.

- Mamy w swoim portfolio dużych klientów korporacyjnych, realizujących dzięki Fabrity kluczowe projekty biznesowe. Współpraca ma charakter długoterminowy, z większością tych klientów współpracujemy ponad pięć lat. Duże firmy dążą do realizacji projektów krytycznych z punktu widzenia ich transformacji cyfrowej, co wymaga większej liczby specjalistów IT, dlatego też aktywnie pozyskujemy nowych pracowników, co zdecydowanie pozytywnie wyróżnia nas na rynku - mówi Tomasz Burczyński, wiceprezes K2 Holding i prezes Fabrity.

W roku 2022 w Grupie K2 miało miejsce kilka istotnych wydarzeń. W drugim kwartale sfinalizowana została sprzedaż Oktawave (działalność chmurowa) do operatora telekomunikacyjnego Netia z grupy Polsat Plus. W ramach rozliczenia transakcji do K2 Holding wpłynęło 31,7 mln zł, dzięki czemu spółka wypłaciła we wrześniu i październiku łącznie 8,40 zł dywidendy i zaliczki na dywidendę na akcję.

Publikacja zaudytowanego raportu okresowego za rok 2022 zaplanowana jest na 27 kwietnia br.

Grupa K2 dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi w obszarach transformacji cyfrowej i marketingu digitalowego, oparte o zaawansowaną analitykę i tworzenie rozwiązań software. Największymi udziałowcami K2 są IPO30 Unipessoal LDA (25,65 proc. akcji), Janusz Żebrowski (16,43 proc.) oraz AgioFunds TFI SA (9,79 proc.).