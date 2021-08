Grupa LUG pod presją szoków podażowych i problemów w łańcuchach dostaw

Grupa LUG, działająca w segmencie profesjonalnej techniki świetlnej, szacuje, że jej zysk netto w pierwszym półroczu 2021 roku spadł do 1,55 mln zł, z 4,61 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. W samym drugim kwartale zysk wyniósł 0,78 mln zł, podczas gdy rok wcześniej ukształtował się na poziomie 2,95 mln zł. Na wyniki wpływ miała ograniczona dostępność surowców i duży popyt na usługi transportowe.

Szok podażowy

Grupa wypracowała w drugim kwartale 2021 roku skonsolidowany wynik EBITDA w wysokości 5,22 mln zł, w stosunku do 5,36 mln zł w drugim kwartale minionego roku. W ujęciu narastającym za dwa kwartały br. EBITDA wyniósł 8,37 mln zł, wobec poziomu 8,77 mln zł w analogicznym okresie roku 2020. Marża EBITDA wyniosła odpowiednio 11 proc. w drugim kwartale (-0,9pp r/r) oraz 9,9 proc. w okresie styczeń-czerwiec br. (+0,2pp r/r).Wynik finansowy netto w pierwszym półroczu 2021 roku wyniósł 1,55 mln zł, w porównaniu do 4,61 mln zł w pierwszym półroczu 2020 roku. Natomiast w samym drugim kwartale br. zysk netto ukształtował się na poziomie 0,78 mln zł, wobec 2,95 mln zł rok wcześniej. Marża netto wyniosła odpowiednio 1,8 proc. w okresie styczeń-czerwiec oraz 1,7 proc. w drugim kwartale br.Czytaj: Warszawa za 32 mln zł zamontuje energooszczędne oświetlenie „Zdaniem zarządu, w drugim kwartale 2021 roku grupa kapitałowa LUG pozostawała pod silnym wpływem szoków podażowych na rynku komponentów i mierzyła się z problemami w obszarze łańcucha dostaw, jednakże bieżący poziom zamówień pozwala oceniać przyszłą sytuację jako stabilną” - poinformowano w komunikacie.Ograniczona dostępność surowców, w szczególności półprzewodników, osprzętu elektrycznego oraz kluczowych metali, pozyskiwanych również przez głównych producentów elektroniki oraz przez przemysł motoryzacyjny, przełożyła się na cenę niemalże wszystkich komponentów używanych w produkcji opraw i elementów smart.„Ożywienie gospodarcze oraz rosnący sentyment produkcji przemysłowej na całym świecie stymulowały dodatkowy popyt na usługi transportowe. Przy aktualnie ograniczonej przepustowości przełożyło się to na kilkukrotny (niekiedy pięciokrotny) wzrost kosztów transportu” - informuje producent.Jednostką dominującą grupy kapitałowej jest spółka LUG. Firma funkcjonuje na rynku od 1989 roku i przez ten czas przeszła gruntowną metamorfozę: od małej lokalnej firmy do nowoczesnej spółki akcyjnej, która wytwarza nowatorskie rozwiązania oświetleniowe. Spółka od listopada 2007 roku jest notowana na rynku NewConnect zarządzanym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.W 2008 roku grupa poszerzyła się o spółkę LUG Light Factory, zajmującą się produkcją opraw oświetleniowych oraz spółkę LUG GmbH działającą na rynku niemieckim. W kolejnych latach powstały kolejne dwie spółki: w 2012 roku LUG Brasil Ltda. z siedzibą w Sao Paulo i LUG Lighting UK Ltd, która powstała w 2013 roku w Wielkiej Brytanii.W 2017 roku grupę kapitałową zasiliły dwie nowe spółki: działająca na rynku argentyńskim LUG Argentina oraz technologiczna spółka zależna BIOT z siedzibą w Nowym Kisielinie. W 2018 roku grupa poszerzyła się o spółkę LUG Turkey.Całkowitym udziałowcem spółek zależnych: LUG Light Factory, LUG GmbH oraz LUG Lighting UK Ltd. jest notowana na NewConnect spółka akcyjna LUG. W skład grupy kapitałowej wchodzi jeszcze spółka T.O.W. Ukraina, której działalność jest obecnie zawieszona.Czytaj: Firmy będą odczuwały wpływ COVID-19 nawet przez trzy lata