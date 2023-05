Grupa mediowa zwiększa przychody, ale rentowność cierpi

Notowany na warszawskiej giełdzie holding mediowy - grupa Wirtualna Polska - mimo wzrostu przychodów w pierwszym kwartale 2023 roku zanotowała istotny spadek zysku netto.

Przychody ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2023 roku wzrosły o 46 proc. rok do roku, do 310,5 mln zł, co oznacza wzrost o prawie 46 proc. rok do roku. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 14,4 mln zł, mniej o 67 proc. w ujęciu rok do roku.

Zysk netto pod negatywnym wpływem zdarzeń jednorazowych

- W okresie porównywalnym roku ubiegłego zysk netto był pod pozytywnym wpływem przeszacowania wartości aktywów finansowych w wysokości 12,2 mln (w tym 7,2 mln zł w związku ze sprzedażą akcji eSky i 5 mln zł w związku ze zmianą ujęcia księgowego akcji Digitics), a także pod negatywnym wpływem odpisu wartości firmy Domodi (2,8 mln zł) - podała spółka.

Rynek reklamy powinien się unormować; najgorsze ma już za sobą

Spółka podała, że w segmencie Reklama i Subskrypcje przychody gotówkowe wzrosły o 25 proc. rok do roku, do 158,3 mln zł, głównie dzięki większym przychodom z subskrypcji, a także uwzględnieniu wyników spółek grupy Audioteka, Benchmark, Mediapop od czwartego kwartału 2022 roku. Skorygowany zysk EBITDA (przed opodatkowaniem, amortyzacją i odsetkami) obniżył się o 1 proc. rok do roku, do 59,9 mln zł, czego przyczyną były negatywne czynniki makroekonomiczne wywierające presję na rentowność wysokomarżowego biznesu reklamowego, a także przejściowy istotny wzrost zainteresowania użytkowników tematyką informacyjną.

Prezes spółki Jacek Świderski poinformował na konferencji, że po spadku w pierwszym kwartale 2023 roku, rynek reklamy internetowej w Polsce najgorsze ma najprawdopodobniej już za sobą. Liczy on, że w kolejnych kwartałach zacznie się on stopniowo odbudowywać.

W segmencie Turystyka przychody wzrosły aż o 162 proc. rok do roku, do 92,5 mln zł, co było związane z bardzo silnym wzrostem przychodów spółki Wakacje.pl, oraz konsolidacją przychodów Grupy Szallas od listopada 2022 roku. Skorygowany zysk EBITDA segmentu był wyższy o 65 proc. rok do roku i wyniósł 10 mln zł.

Spółka podawała przy okazji wyników za rok 2022, że w pierwszym kwartale 2023 roku spodziewa się ok. 20 proc. wzrostu przychodów rok do roku, głównie dzięki wysokim dwucyfrowym wzrostom przychodów w segmencie Turystyka, a także wzrostowi przychodów z subskrypcji i finansów konsumenckich.

We wtorek, 23 maja, jedna akcja Wirtualnej Polski wyceniana jest na 119 zł, a cały holding na około 3,5 mld zł. Jacek Świderski wraz ze spółką Orfe posiada 12,92 proc. akcji, Michał Brański wraz ze spółką 10X posiada 12,91 proc., a Krzysztof Sierota z Albemuth Inwestycje posiada 12,9 proc. akcji spółki.