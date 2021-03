Grupa R22 zwiększyła zysk o ponad połowę. Możliwe nowe przejęcia

Notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie grupa technologiczna R22 wypracowała rekordowe wyniki finansowe. W 2020 r. osiągnęła 222,7 mln zł przychodów (+31 proc. r/r), skorygowana EBITDA wyniosła 61,6 mln zł (+26 proc. r/r), a skorygowany zysk netto 22,1 mln zł (+61 proc. r/r).

- Wychodzimy poza schemat firmy hostingowej, w kierunku dostarczania dodatkowej wartości dla klienta. To podejście pokazaliśmy wprowadzając markę cyber_Folks na rynek. W tym roku będziemy ją dalej rozwijać, zastępując nią kolejne starsze marki. Pierwsze efekty tych działań widać w bardzo dobrych wynikach osiągniętych w całości dzięki działaniom na dotychczasowej grupie klientów oraz organicznego pozyskania nowych klientów. W perspektywie najbliższych kwartałów chcemy utrzymać podobne tempo wzrostu organicznego, nie wykluczamy też akwizycji - dodaje Dwernicki.Marka cyber_Folks została wprowadzona na bazie działalności prowadzonej pod znakami towarowymi Linuxpl.com (od kwietnia 2020 r.) oraz Hekko.pl (od października 2020 r.). Konsekwencją decyzji o ograniczeniu dalszego promowania tych marek jest utworzenie częściowego odpisu wartości znaków towarowych Linuxpl.com oraz Hekko.pl. Utworzenie odpisu zmniejszy zysk operacyjny Grupy R22 o 2,1 mln zł oraz zysk netto o niecałe 1,7 mln zł. Odpis nie ma wpływu na wynik EBITDA i z uwagi na charakter niegotówkowy nie ma wpływy na przepływy pieniężne.R22 to grupa technologiczna oferująca kompleksowe usługi wspierające firmy w obecności w internecie, automatyzacji procesów biznesowych, w szczególności komunikacji, marketingu i sprzedaży. Z usług Grupy korzystają zarówno małe i średnie firmy, jak i duże przedsiębiorstwa. Portfolio Grupy obejmuje przede wszystkim usługi hostingowe i sprzedaż domen, certyfikatów SSL i sklepów internetowych, usługi wielokanałowej komunikacji SMS, mobile i e-mail, marketing automation oraz usługi telekomunikacyjne.Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości – od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta.