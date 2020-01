Grupa Transition Technologies zwiększyła przychody o 25 proc.

Grupa Transition Technologies zakomunikowała, że w 2019 roku osiągnęła ponad 370 mln zł przychodu brutto, co oznacza wzrost rok do roku o 25 proc. Plany na ten rok ma ambitne.- Kolejne cele przed nami - nawet 35 proc. wzrost w 2020 roku, co oznacza przychody rzędu 500 mln zł- powiedział prof. Konrad Świrski, prezes Transition Technologies.