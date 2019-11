Gry komputerowe wchodzą do podstawówek. Piszą je sami uczniowie

Już 200 uczniów śląskich szkół podstawowych uczestniczy w ramach Little Bit Academy w programie C0DE.DES1GN.GAME, czyli symulacji studia tworzącego gry komputerowe. Projekt ma zachęcić do współtworzenia nowych technologii, a nie tylko ich konsumowania. Partnerem przedsięwzięcia jest gliwicka firma technologiczna Future Processing.

W środę, 20 listopada, odbędzie się pierwsze spotkanie kolejnych grup w Gliwicach na terenie kampusu firmy Future Processing przy ul. Bojkowskiej 37A.- Future Processing i Little Bit Academy tworzą zgrany duet, który rękoma i nogami podpisuje się pod stwierdzeniem, że wypada być zdrowo wkręconym w technologie. Więcej ich tworzyć niż konsumować - mówi Monika Woźnica, specjalista ds. marketingu w Future Processing.Z oferty Little Bit Academy skorzystało już około 200 uczestników w kilku śląskich miastach, Krakowie, a także wychowankowie katowickiego Domu Aniołów Stróżów.- Widzimy jak korzystnie zajęcia Little Bit Academy wpływają na naszych wychowanków. Uczą ich kreatywności oraz rozwiązywania problemów wykorzystując do tego temat dobrze im znany - ocenia Monika Bajka, prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Dom Aniołów Stróżów".Future Processing to gliwickie przedsiębiorstwo informatyczne wytwarzające specjalistyczne oprogramowanie komputerowe na potrzeby międzynarodowego handlu, przemysłu i usług. Firma została założona w 2000 roku przez Jarosława Czaję i posiada wyłącznie polski kapitał. Obecnie zatrudnia ponad 800 osób a jej biura są zlokalizowane w Gliwicach i Opolu.Future Processing bierze też udział w realizacji projektów kosmicznych. Firma uczestniczyła między innymi w pracach nad polskim satelitą PW-Sat2. Ponadto brała udział w projekcie AMMER, który miał na celu opracowanie oprogramowania wspierającego wspierać automatyzację przetwarzania zdjęć satelitarnych oraz SISPARE, mającym na celu znalezienie rozwiązań algorytmicznych pozwalających na podnoszenie rozdzielczości obrazów satelitarnych.