Gry mobilne pobrano w pierwszym kwartale rekordowe 13,3 mld razy - Sensor Tower

Gry na urządzenia mobilne w pierwszym kwartale tego roku pobrano na świecie rekordowe 13,3 mld razy, o 22 proc. więcej niż w czwartym kwartale ubiegłego roku - szacuje portal Sensor Tower, dodając, że liczba pobrań była szczególnie wysoka w marcu.

"Pierwszy kwartał 2020 r. był najlepszym kwartałem w historii pod względem pobierania gier z 13 mld instalacji w App Store i Google Play - poprzedni rekord był o ponad 2 mld niższy" - podano w raporcie.

"COVID-19 miał wpływ na pobieranie gier i, w mniejszym stopniu, na przychody z gier w I kwartale 2020 r." - dodano.

Według wyliczeń Sensor Tower, liczba pobrań gier w sklepie Google na urządzenia mobilne wzrosła w pierwszym kwartale o 38 proc. rok do roku, do 10,3 mld, a w sklepie Apple była wyższa o 35 proc. i wyniosła 3 mld. W obu przypadkach były to rekordowe wartości.

Portal podał, że w Chinach liczba pobrań gier mobilnych wzrosła o 89 proc. po 30 dniach od czasu, gdy w kraju odnotowano dwusetny przypadek zakażenia koronawirusem (w porównaniu do liczby pobrań z poprzednich 30 dni). W Hiszpanii wzrost pobrań po miesiącu do dwusetnego zakażenia wyniósł 51 proc., we Włoszech 36 proc., w Japonii 32 proc., a w USA 29 proc.

Dane Sensor Tower wskazują ponadto, że 30 dni od dwusetnego zakażenia koronawirusem przychody gier mobilnych wzrosły najmocniej we Francji (15 proc.), Włoszech (14 proc.) oraz Hiszpanii (13 proc.). W Chinach wzrost wyniósł 12 proc., a w USA i Japonii odpowiednio 8 proc. i 6 proc.

Sensor Tower szacuje, że w pierwszym kwartale wszystkie aplikacje w sklepach Google i Apple pobrano łącznie 33,6 mld razy, czyli o 20,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku.

Liczba pobrań w App Store wzrosła o 25,4 proc. rok do roku, do 9,4 mld, a w Google Play była wyższa o 18,4 proc. i wyniosła 24,3 mld.

Najczęściej pobieranymi aplikacjami na świecie były: TikTok, WhatsApp oraz Facebook.