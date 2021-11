Gry na prezent pod choinkę. Jakie najlepsze hity wybrać na Boże Narodzenie 2021

Nie masz pomysłu na prezent pod choinkę? Dobrym wyborem może być gra wideo. Podpowiadamy, jakie gry wybrać na prezent na Boże Narodzenie 2021.

Life Is Strange: True Colors





Ratchet & Clank: Rift Apart





Age of Empires IV





Halo Infinite





Niestety, tak jak w pierwowzorze, również w zremasterowanej wersji sztuczna inteligencja przeciwników może pozostawiać wiele do życzenia. Kolejną uciążliwą wadą jest spora liczba błędów i bugów.Gra jest dostępna na PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch oraz PC.Ocena gry na PC na portalu Metacrictic: 79/100To trzecia odsłona popularnej gry przygodowej. Zwłaszcza pierwsza część cieszyła się ogromnym uznaniem graczy, a trójka ma być właśnie powrotem do korzeni.Główną bohaterką Life is Strange: True Colors jest Alex Chen, która po latach (dzieciństwo spędziła w domu dziecka) odnajduje swojego starszego brata. Ten już zdążył sobie ułożyć życie w małym górniczym miasteczku. Krótko po tym, gdy Alex do niego przyjeżdża, dochodzi jednak do tajemniczej tragedii, której zagadkę nasza bohaterka będzie musiała rozwikłać. Pomagają jej w tym paranormalne zdolności – Alex potrafi odczytywać emocje swoich rozmówców.To właśnie sama opowiedziana w grze historia, małomiasteczkowa atmosfera oraz postaci z krwi i kości są największym atutem trzeciej odsłony Life is Strange. Fabuła jest naprawdę wciągająca i sprawia, że czujemy się jak bohater dobrego serialu kryminalnego, tym bardziej, że szybko okazuje się, że w miasteczku Haven nic nie jest takie, jak z pozoru się wydaje, a każdy skrywa jakąś tajemnicę. Jedyną wadą fabuły może być to, że opowiedziana przez twórców historia trwa tak krótko, a jej zakończenie pozostawia pewien niedosyt.Gra została stworzona przez studio Deck Nine, a wydana przez Square Enix. Jest dostępna na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch.Ocena gry na PC na portalu Metacrictic: 82/100Gra jest platformową strzelanką i dobrą propozycją również dla młodszych graczy. Bohaterami są znani z poprzednich części Ratchet i Clank. Jak nietrudno się domyślić, znów muszą ratować świat, a tym razem ich główny przeciwnik jeszcze wyżej podnosi poprzeczkę, bo za sprawą jego intryg zostają przeniesieni do alternatywnej rzeczywistości.Z pozoru wszystko jest jak w poprzednich częściach serii, ale wszystkiego jest więcej. Mamy więc wartką akcję, zgrabną fabułę, pełną humoru, a wszystko to przeplatają oryginalne mini gry, które wymagają nie tylko umiejętności zręcznościowych, ale też logicznego myślenia. Największą zaletą jest jednak zdecydowanie oprawa graficzna gry. Jeśli twórcy ze studia Insomniac Games chcieli pokazać możliwości najnowszej konsoli PS5, to w pełni im się to udało. Gra jest po prostu bardzo ładna, a kolejne lokacje, które przemierzają nasi bohaterowie, robią ogromne wrażenie. Jedyne, do czego można się przyczepić, to pojawiające się od czasu do czasu problemy techniczne, na które skarżą się gracze.Gra została opracowana przez Insomniac Games i wydana przez Sony Interactive Entertainment. Jest dostępna tylko na konsole PS5.Ocena gry na portalu Metacrictic: 88/100Czwarta część cyklu AoE to może być gratka dla fanów gier strategicznych. Tłem gry jest epoka średniowiecza, a całość to cztery kampanie fabularne nawiązujące do prawdziwych historycznych wydarzeń – jedna z kampanii dotyczy np. podboju Anglii przez Normanów.Premiera gry odbyła się 28 października. Producentami są Relic Entertainment i World's Edge, a wydawcą gry Xbox Game Studios.Gra jest dostępna wyłącznie na PC.Ocena gry na portalu Metacritic: 82/100Battlefield 2042Ta propozycja powinna trafić w gusta graczy, którzy lubią strzelanki oraz rozgrywki wieloosobowe. Gwarancją dobrej zabawy powinien być fakt, że to kolejna odsłona bestsellerowego cyklu. Tym razem akcja dzieje się w niedalekiej przyszłości.Gra, której premierę zaplanowano na 19 listopada, będzie dostępna na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S. Grę przygotowało studio DICE, a producentem jest Electronic Arts.Ta gra to również pierwszoosobowa strzelanka i szósta odsłona popularnego cyklu. Głównym bohaterem tej produkcji jest legendarny Master Chief, czyli futurystyczny super żołnierz należący do elitarnego oddziału Spartan.Premierę tej gry zaplanowano na 8 grudnia. Będzie dostępna na PC oraz Xbox One i Xbox Series X/S.Deweloperem gry jest studio 343 Industries, a wydawcą Xbox Game Studios.