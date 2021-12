Gry w Polsce pokazały siłę

Mimo pandemii, a może właśnie dlatego, indeks stworzony przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych WIG Games odnotował w tym rok wzrost wartości o około 80 proc. To wskazuje, że pomimo chwilowych problemów na rynku inwestorzy nadal uważają, że ten biznes reprezentowany przez niemal 100 spółek notowanych na GPW i NewConnect ma przed sobą przyszłość.

Rok dla branży gamingowej był stosunkowo udany

Warto również odnieść się do - okrzykniętej debiutem roku w branży - oferty publicznej zarejestrowanej w amerykańskim stanie Delaware spółki Huuuge. Jak powiedział prezes Anton Gauffin: - Patrzyliśmy na giełdy na świecie i zdajemy sobie sprawę, że GPW w Warszawie jest giełdą numer jeden, jeśli chodzi o liczbę notowanych firm gamingowych. Jest to doskonała platforma wzrostowa.W ofercie publicznej przeprowadzonej w okresie zimowej pandemii od 28 stycznia do 3 lutego tego roku oferowano akcje w cenie 50 zł za sztukę. Zainteresowanie było tak duże, że redukcja wyniosła 97 procent. Oznacza to, że w przypadku zapisania się w biurze maklerskim na 100 akcji przydzielone zostały tylko 3 akcje. Część akcji stanowiła nowa emisja o wartości około 500 milionów złotych, ale pozostałe akcje sprzedawali dotychczasowi właściciele i było to wycenione na 1,1 miliarda złotych. Czyli klasyka oferty, tylko dużo, dużo większa skala. Wycena spółki w chwili debiutu wynosiła prawie 4,2 miliarda złotych. Obecnie akcje są notowane po około 25 zł, czyli o połowę mniej.Największe firmy gamingowe, mimo pewnego osłabienia pozytywnego nastawienia do całej branży, mogą 2021 rok uznać za udany. Wyceny są na imponującym poziomie, np. CD Projekt to ok. 20 mld zł, PlayWay 2,7 mld zł, Huuuge 2,1 mld zł, PCF Group 1,53 mld zł, Ten Square Games 2,3 mld zł, 11 bit studios 1,2 mld zł, Creepy Jar 500 mln zł. Można by tu jeszcze oczywiście wyliczyć kolejne spółki. Ważne jest jednak to, że solidne i bardzo dobrze monetyzujące się portfolio, w skład którego wchodzą m.in. gry "Frostpunk" czy "This War of Mine", sprawiło, że 2021 rok dla bit 11 studios był nawet lepszy, niż zakładaliśmy w budżecie, czego potwierdzeniem są nasze wyniki finansowe. Dało nam to duży komfort pracy nad nowymi grami, które trafiać będą na rynek w kolejnych kwartałach i latach i które będą decydowały o naszych wynikach w dłuższym horyzoncie - powiedział WNP.PL Dariusz Wolak, IR Manager.PCF Group zaktualizowało w tym roku strategię - do 2024 roku wspólnie z globalnym wydawcą Square Emix pracuje nad największą produkcją w swojej historii, mianowicie grą z gatunku Shooter RPG zatytułowaną "Outriders", która ukazała się w kwietniu tego roku. Prezes Creepy Jar Krzysztof Kwiatek potwierdził publicznie, że w tym roku trwały prace nad kolejną odsłoną gry "Green Hell", jednej z najlepszych gier survivalowych na świecie. Ultimate Games bardzo dobrze ocenia swoją premierę na XBox pt. "Mr. Prepper". Liczący się portal branżowy podał, że gry spółki pobierane są blisko milion razy miesięcznie na urządzeniach z systemem Android oraz 200 tysięcy w sklepie Apple. CI Games ogłosiło obrandowanie wewnętrznego studia, które jest odpowiedzialne za serię "Sniper Ghost Warrior" jako Underlog Studio. W ocenie spółki po 11 latach od premiery pierwszej części tytułu marka nie traci na sile, a tegoroczna premiera sprzedała się bardzo dobrze.Zamiast podsumowania sytuacji w branży gamingowej w 2021 roku najlepiej podać szczegóły dotyczące ugody, jaką CD Projekt zawarł w Stanach Zjednoczonych. Kancelarie składające pozwy dotyczące gry "Cyberpunk 2077", która zadebiutowała na rynku 10 grudnia 2020 r., miały uwagi co do tego, że przez złą jakość i pewne błędy granie w nią praktycznie nie było możliwe na systemach Xbox i PlayStation starszej generacji. Niektórym graczom oferowano zwrot pieniędzy za grę. Zaoferowana ugoda opiewa na kwotę 1,85 miliona dolarów i zgodnie z parafowanym porozumieniem zamyka postępowanie przed amerykańskim sądem. Dla CD Projektu to ważna sprawa i rozwiązanie pozwalające na zamknięcie drażliwej i negatywnej wizerunkowo sprawy.