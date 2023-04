Hakerzy z Korei Północnej mogli ukraść nawet miliard dolarów

Hakerzy z Korei Północnej ukradli w ubiegłym roku kryptowaluty o rekordowej wartości nawet ponad miliarda dolarów, a Pjongjang może wysyłać wojskowy sprzęt komunikacyjny do Rosji - wynika z raportu przekazanego Radzie Bezpieczeństwa ONZ, który opisał portal Nikkei Asia.

Raport, przedstawiony w tym tygodniu przez panel ekspertów ds. egzekwowania sankcji, oszacował wartość ukradzionych przez Koreę Północną kryptowalut na między 630 mln a ponad 1 mld dolarów, ponad dwa razy więcej niż w 2021 roku.

"Kraj ten używa coraz bardziej wyszukanych technik cybernetycznych, zarówno do uzyskiwania dostępu do sieci cyfrowych związanych z cyberfinansami, jak również do kradzieży informacji, które mają potencjalną wartość na przykład dla jego programu zbrojeń" - ocenił panel ekspertów.

Eksperci zbadają, czy Korea Północna dostarczyła amunicję Rosjanom

W raporcie wezwano kraje członkowskie RB ONZ, aby przyjęły wytyczne dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy opracowane przez Zespół Zadaniowy ds. Działań Finansowych, aby uniemożliwić wykorzystanie aktywów wirtualnych do pozyskiwania broni masowego rażenia.

Eksperci poruszyli również kwestię śledztwa w sprawie domniemanego eksportu wojskowego sprzętu komunikacyjnego do atakującej Ukrainę Rosji. Oświadczyli też, że zaczęli też badać sprawę doniesień o dostawach amunicji dla rosyjskiej armii.

Problemem pozostaje także nielegalny eksport węgla z Korei Północnej i import do tego kraju innych towarów, prowadzony przy pomocy przeładowywania towarów ze statku na statek na północnokoreańskich wodach terytorialnych - ocenili eksperci.

Jak ustalili, program rozwoju pocisków balistycznych Pjongjangu "w dalszym ciągu drastycznie przyspieszał". W 2022 roku reżim wystrzelił 73 pociski, w tym osiem o zasięgu międzykontynentalnym. Wzrost aktywności na poligonie nuklearnym w Punggje-Ri i inne wskaźniki sugerują też nasilenie prac nad bronią jądrową.

Chiny i Rosja blokują zaostrzenie sankcji przeciwko Korei Północnej

Obecność córki przywódcy kraju Kim Dzong Una podczas testu międzykontynentalnego pocisku balistycznego (ICBM) w listopadzie 2022 roku zdaje się podkreślać "przekaz państwa dotyczący nieodwracalnego charakteru jego programów rozwoju ICBM i broni jądrowej" - napisano.

Choć tego rodzaju raporty nie mają mocy wiążącej, Rada Bezpieczeństwa i poszczególni jej członkowie wprowadzali w przeszłości na ich podstawie nowe sankcje przeciwko osobom i organizacjom - zaznacza Nikkei Asia.

Japońskie i południowokoreańskie media informowały jednak, że zaostrzenie sankcji przeciwko Pjongjangowi blokują w RB ONZ Chiny i Rosja, które dysponują tam prawem weta. Rada przeprowadziła w ubiegłym roku 10 zebrań poświęconych próbom rakiet balistycznych Korei Północnej, ale z powodu sprzeciwu Chin i Rosji nie wydała żadnego formalnego dokumentu - podała agencja Yonhap.