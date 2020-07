Hakerzy zablokowali sieć jednego z hrabstw w stanie Alabama

Sieć jednego z hrabstw w stanie Alabama w USA została zaatakowana przez hakerów, według ekspertów najprawdopodobniej z użyciem złośliwego oprogramowania szyfrującego dla okupu (ransomware) i w wyniku tego incydentu wyłączona. W sprawie trwa dochodzenie.

Wskutek ataku zablokowany został dostęp do dokumentów sądu w hrabstwie Chilton w Alabamie. Władze lokalne szybko zastosowały metodę odcięcia zaatakowanej przez cyberprzestępców sieci od reszty infrastruktury celem minimalizacji skutków incydentu, do którego doszło 7 lipca - donosi serwis Infosecurity Magazine.

Władze hrabstwa wezwały mieszkańców, aby przed przybyciem do sądu każdorazowo konsultowali się z urzędnikami ws. dostępu do niezbędnych w załatwianych sprawach dokumentów, gdyż może on być utrudniony po cyberataku. Chodzi o przechowywane lokalnie pliki, które w wyniku incydentu stały się niedostępne dla sądu. Sama instytucja musiała zawiesić możliwość korzystania z dostępnych dla obywateli serwisów cyfrowych - podaje IM.

W rozmowie z mediami przedstawiciele lokalnych władz zapewnili, że w sprawie cyberataku trwa obecnie dochodzenie mające na celu zidentyfikowanie sprawców oraz oszacowanie szkód wywołanych przez zdarzenie. Obecnie hrabstwo zakłada najgorszy scenariusz - podkreślono.

O wydarzeniu zostały poinformowane m.in. FBI oraz biuro prokuratora generalnego w stanie Alabama.