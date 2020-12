Hakerzy zbierają żniwa. Nawet 11,4 mln dolarów w minutę

Rok 2020 przyniósł wzrost aktywności cyberprzestępców. Starają się oni wykorzystać m.in. to, że firmy w większym stopniu przeszły do internetu, a jednocześnie wiele z nich obcina wydatki na IT i cyberbezpieczeństwo. Tymczasem pojawiają się już prognozy mówiące, że cyberataki w 2021 roku mogą kosztować gospodarkę nawet nawet 11,4 mln dolarów na minutę.

Ryzykowne oszczędności

Uwaga na infrastrukturę brzegową

Po ataku często konieczne jest przywrócenie infrastruktury IT do stanu pierwotnego, co według autorów raportu może trwać nawet od 3 do 4 tygodni. W organizacjach bazujących na systemach informatycznych tego rodzaju przestój wiąże się ze spadkiem obrotów i wzrostem kosztów operacyjnych. Ewentualny wyciek danych warunkuje kolejne wydatki, takie jak grzywny za łamanie krajowych regulacji czy odszkodowania wynikające z roszczeń osób trzecich. Przez ataki cyberprzestępców tracimy jednak nie tylko pieniądze.- Choć najbardziej narażone na ataki cyberprzestępców są instytucje finansowe, branża przemysłowa, a w związku z pandemią także branża zdrowotna, żadna organizacja nie powinna lekceważyć takiego zagrożenia. Straty finansowe bywają naprawdę dotkliwe, jednak przedsiębiorstwa mogą stracić o wiele więcej - wizerunek. Brak skutecznego zabezpieczania danych prowadzi do utraty zaufania klientów i partnerów - komentuje Stefan Kotański, dyrektor biura projektów w firmie Iron Mountain Polska, zajmującej się zarządzaniem informacją, archiwizacją i digitalizacją dokumentów.Dodatkowe zagrożenie stanowi fakt, że wiele firm szuka dziś oszczędności, także w budżetach przeznaczanych na IT. Stąd prosta droga do bagatelizowania tematów cyberbezpieczeństwa. Firma doradcza Accenture w raporcie „2020 Cyber Threatscape” wskazuje, że wydatki na cyberbezpieczeństwo zmniejszyły się o około 8 proc. w 2020 roku i ten trend może się utrzymać w kolejnym roku.- Pośpieszna cyfryzacja procesów w warunkach ograniczeń finansowych jest receptą na drugą falę cyberataków - która podobnie do pandemii COVID-19 - może mieć znacznie poważniejsze konsekwencje. Musimy mieć świadomość, że nasze uzależnienie od technologii wzrasta obecnie o wiele szybciej niż zdolność do odpierania cyberataków. To poważne zagrożenie zarówno dla pojedynczych firm, jak i całej gospodarki - przestrzega Artur Józefiak, dyrektor Accenture Security w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.W sytuacji obcinania budżetów trudno też o szkolenia pracowników z tej dziedziny, tymczasem przy upowszechnieniu pracy zdalnej są one jeszcze bardziej potrzebne niż przed pandemią.- Analizując potencjalne niebezpieczeństwa dla infrastruktury IT, najczęściej skupiamy się na działaniach cyberprzestępców. Okazuje się jednak, że błędy ludzkie stanowią przyczynę wycieków danych 8 razy częściej, aniżeli wady technologiczne. Stałe edukowanie pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa to podstawa - mówi Stefan Kotański.Zwraca przy tym uwagę, że arsenał cyberprzestępców nieustannie się poszerza i modyfikuje, więc edukowanie personelu należy rozpatrywać w perspektywie długoterminowej, nie ograniczając się do jednostkowych szkoleń. Tym bardziej, że nic nie zapowiada, by skala zagrożeń miała zmniejszyć się w 2021 roku.- Wydarzenia 2020 roku pokazały, że cyberprzeciwnicy są w stanie wykorzystać dramatyczne zmiany zachodzące w naszym codziennym życiu do przeprowadzania ataków na niespotykaną dotąd skalę. W 2021 roku i później czeka nas kolejna istotna zmiana wraz z pojawieniem się nowych rodzajów inteligentnej infrastruktury brzegowej, zawierającej nie tylko podłączone do sieci urządzenia użytkowników i inne rozwiązania, która będzie atakowana na różne sposoby, także z wykorzystaniem przejętych przez cyberprzestępców urządzeń komunikujących się poprzez sieć 5G - przewiduje Derek Manky z FortiGuard Labs, laboratorium firmy Fortinet, która specjalizuje się w rozwiązaniach dla cyberbezpieczeństwa.