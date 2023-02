Halle Berry została dyrektorką w firmie biotechnologicznej

Gwiazda takich produkcji, jak „Czekając na wyrok” czy „Kobieta-Kot”, ogłosiła właśnie, że ma nowe, niezwiązane z aktorstwem zajęcie. Berry dostała posadę dyrektorki ds. komunikacji w firmie biotechnologicznej Pendulum Therapeutics. „Jestem teraz częścią zespołu światowej klasy badaczy i naukowców, których główną misję stanowi dostarczanie wam najświeższych informacji na temat zdrowia metabolicznego” – powiedziała aktorka w opublikowanym na Instagramie nagraniu.

Halle Berry postanowiła sprawdzić się w zupełnie nowej roli. Hollywoodzka aktorka poinformowała fanów, że objęła funkcję dyrektorki ds. komunikacji w Pendulum Therapeutics, firmie biotechnologicznej, która zajmuje się produkcją probiotyków oraz suplementów diety poprawiających metabolizm. "Naszą pasją jest odnajdywanie rewolucyjnych, bezpiecznych i efektywnych metod na poprawę zdrowia jelit. Bazując na naszych doświadczeniach w biostatystyce, mikrobiologii, biotechnologii i badaniach medycznych, zdaliśmy sobie sprawę z tego, że kluczem do odkrycia tychże metod jest zgłębienie nowej dziedziny nauki o mikrobiomie" - czytamy na stronie internetowej firmy.

W zamieszczonym na Instagramie filmiku laureatka Oscara wyjaśniła, dlaczego przyjęła tę posadę. "Ostatnio miałam przyjemność spotkać się z Colleen Cutcliff, jedną z założycielek firmy. Niemal natychmiast się zaprzyjaźniłyśmy, bo nadajemy na tych samych falach. Łączy nas nie tylko macierzyństwo, ale też troska o zdrowie i pragnienie dzielenia się rzetelnymi informacjami na ten temat z innymi ludźmi. Jestem teraz częścią zespołu światowej klasy badaczy i naukowców, których główną misję stanowi dostarczanie wam najświeższych informacji na temat zdrowia metabolicznego. Mam nadzieję, że swoją pracą pomogę innym rozpocząć podróż ku zdrowszemu życiu" - powiedziała w nagraniu Berry.

Wspomniana przez aktorkę współzałożycielka Pendulum Therapeutics w rozmowie z prasą podkreśliła, że jest bardzo zadowolona z rozpoczęcia współpracy z gwiazdą. "Od samego początku obie wyczułyśmy swój autentyzm. Bardzo szybko stało się jasne, że to partnerstwo pomoże w promowaniu holistycznego podejścia do dbania o zdrowie" - stwierdziła Colleen Cutcliff.

Nowe zajęcie Berry nie oznacza, iż rezygnuje ona z aktorstwa. W tym roku premierę będą miały dwie nowe produkcje z jej udziałem - film science fiction "The Mothership" oraz thriller "Or Man from Jersey", w którym wystąpi u boku Marka Wahlberga i J.K. Simmonsa. (PAP Life)

iwo/ gra/