HBO Max na liście dziesięciu najczęściej pobieranych aplikacji. Brak Netfliksa i Disney+

Do ciekawej zmiany doszło na liście dziesięciu najchętniej pobieranych aplikacji w Stanach Zjednoczonych. W publikowanym co roku przez platformę Apptopia zestawieniu znalazła się aplikacja platformy streamingowej HBO Max, wypadły za to z niego aplikacje Netfliksa i Disney+. Tym samym HBO Max jest jedyną platformą streamingową na tej liście.

Dane do zestawienia zbierane były od 21 grudnia ubiegłego roku do 20 grudnia tego roku. W tym okresie aplikacja HBO Max pobrana została 45 milionów razy, dzięki czemu uplasowała się na ostatnim miejscu na liście 10 najpopularniejszych aplikacji w Stanach Zjednoczonych tuż za aplikacją Youtube. Ta została pobrana 47 milionów razy.

W ubiegłym roku na liście Top 10 znalazły się inne aplikacje platform streamingowych: Disney+ z 45 milionami pobrań był na ósmym miejscu, a Netflix z 44,7 milionami pobrań zajął dziesiątą lokatę. W tym roku obie aplikacje znalazły się poza pierwszą dziesiątką najpopularniejszych apek w Stanach. Honoru platform streamingowych broni w tym roku aplikacja HBO Max, której w ubiegłym roku zabrakło w tym rankingu, bo platforma ta została uruchomiona w maju 2020 roku.

Pod koniec września 2021 roku należąca do koncernu WarnerMedia firma AT&T informowała, że HBO i HBO Max posiadają w sumie 45,2 miliona opłacających abonament użytkowników. Obsługiwane są one jednak przez różne aplikacje i oglądane również poprzez aplikacje dostępne na telewizorach, a ranking Apptopii bierze pod uwagę jedynie aplikacje zainstalowane na urządzeniach mobilnych. Jeśli chodzi o liczbę abonentów, liderem wśród platform streamingowych jest Netflix z 214 milionami abonentów, drugie miejsce ma Disney + (118 milionów). To dane podawane przez same platformy.

Pierwsze miejsce na liście Top 10 Apptopii zajęła aplikacja TikTok z 94 milionami pobrań. Na kolejnych miejscach znalazły się: Instagram (64 mln), Snapchat (56 mln), Cash App (56 mln), ZOOM (52 mln), Messenger (51 mln), Facebook (47,3 mln) i WhatsApp (47,2 mln). (PAP Life)

