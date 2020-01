Herbert Wirth w radzie nadzorczej XTPL

Akcjonariusze XTPL, spółki specjalizującej się w technologii nanodruku, powołali do rady nadzorczej firmy Herberta Wirtha, czyli m.in. byłego prezesa KGHM Polska Miedź.

Czym zajmuje się XTPL?

- Kibicuję całemu zespołowi i w miarę możliwości, będę ich wspierał. Wyrazem mojej wiary w firmę jest również fakt, że chcę dalej być jej akcjonariuszem. Jestem pewny, że XTPL, które współtworzyłem, ma ogromny potencjał i długofalowo przyniesie inwestorom znaczący zysk - podsumował.Młodziński w latach 2015-2017 pełnił w XTPL funkcję prezesa i członka zarządu, rozwijając firmę wraz z obecny prezesem Filipem Grankiem od początku jej istnienia.XTPL to bardzo precyzyjna technologia druku, mająca zastosowanie w szybko rosnącym rynku elektroniki.- Metoda XTPL jest unikatowa ze względu na połączenie kilku cech: jest to metoda addytywna - pozwalająca na znaczne oszczędności czasu oraz materiału, umożliwiająca wykorzystanie zalet druku - takich jak skalowalność, efektywność kosztowa, prostota i szybkość - do produkcji zaawansowanych urządzeń dzięki niespotykanej dotąd precyzji (rozmiar struktur < 3 mikrometry) oraz bez konieczności użycia pola elektrycznego.Obecnie spółka koncentruje się na komercjalizacji technologii w dwóch polach aplikacyjnych. Pierwszym są wyświetlacze - tu XTPL zamierza najpierw zaoferować technologię naprawy defektów (ang. open defect repair) struktur przewodzących odpowiedzialnych między innymi za występowanie tzw. martwych pikseli, powstających w matrycach wysokorozdzielczych wyświetlaczy jeszcze na etapie produkcji.W kolejnych krokach spółka planuje dostarczyć tej branży rozwiązania umożliwiające znaczące podniesienie rozdzielczości nowej klasy wyświetlaczy oraz pozwalające na wytwarzanie wyświetlaczy na giętkich podłożach.Drugim potencjalnym polem aplikacyjnym dla XTPL jest rynek inteligentnego szkła (ang. smart glass). W dalszej perspektywie XTPL zamierza rozwijać swoje platformowe rozwiązanie dla kolejnych segmentów rynku.- Technologia spółki może zostać wdrożona w branży półprzewodników, jako poszukiwana przez rynek alternatywa dla fotolitografii, a także m.in. ułatwić produkcję innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych, zaawansowanych płytek PCB, funkcjonalnych i efektywnych biosensorów czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności - wskazuje XTPL.- Postęp technologiczny, w którym istotną rolę ma odegrać XTPL, polega na umożliwieniu produkcji złożonych i skomplikowanych urządzeń elektronicznych za pomocą efektywnych kosztowo i skalowalnych metod druku - konkluduje.